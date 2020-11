Íntimo pero no necesariamente personal

En la intimidad todos estamos perdidos.

Es un lugar que somos capaces de generar porque tenemos dentro, pero que nadie nos dice cómo es, ni cómo se hace, ni a qué sabe o qué forma tiene.

La intimidad es una gran desconocida.

Y vamos dando palos de ciego, probando, hiriendo y haciéndonos daño, porque en el fondo somos niños buscando que nos quieran.

Y cuando estamos en intimidad somos vulnerables.

Somos nosotros sin trampa ni cartón.

Por eso nos protegemos de ella, le quitamos importancia, hablamos de que solo es lo que es, que no hay nada más, que no es relevante, que no significa nada.

Pero por supuesto que es algo.

Porque estás compartiendo algo de ti.

Porque estás mostrando parte de tu soledad aunque la camufles con ruidos.

La intimidad es un sitio para el que muchas personas no están preparadas.

Porque para estar en intimidad primero hay que saber estar solo.

Porque estar solo y no tener miedo es lo más difícil que hay.

La intimidad es de las cosas más hermosas que puede crear el ser humano.

Porque sin nosotros no existiría.

Y porque no tiene explicación.

En la intimidad hay una gran forma de control.

Porque nos dicen que de eso que te pasa ahí no se habla.

Que eso es íntimo y que no tiene por qué saberlo todo el mundo.

Pero si no lo sabe nadie, si no puedes comparar, si no puedes hablarlo, no sabrás que aquello que sientes es normal, será más fácil culparte.

Que le sucede a más gente.

Que hay anhelos y temores que nos unen insondablemente.

La intimidad es un encuentro con uno mismo y con el otro.

Una oportunidad para pedir deseos.

Y concedértelos con alguien más.