Más amor del sincero, por favor

Que no nos vendan ninguna moto.

No hace falta.

No tienen que regalarnos los oídos.

No tienen que decirnos lo que "queremos" escuchar.

Sin preguntarnos quiénes somos.

Qué deseamos.

Cómo sentimos.

Que no usen el piloto automático.

Diciendo palabras vacías.

Aprendidas de memoria.

Traídas de un lugar en el que no hay nada de honestidad.

Basta ya de frases hechas para hablar del amor.

De sonidos huecos.

De creer que el otro espera de ti algo.

De dar por sentadas a las personas.

De no verlas.

Basta ya de repetir una y otra vez lo mismo.

Lo mismo para diferentes personas.

Lo mismo porque no me paro a ver qué tengo por dentro.

Lo mismo porque no soy capaz de expresar lo que me haces sentir y tengo que tirar de lo que me han dicho que he de sentir cuando estoy enamorado.

No.

Cada enamoramiento es único.

Cada persona es única.

Por eso no es nunca lo mismo.

Y como no lo es tenemos que aprender a ser más honestos.

A estar en silencio y no soltar te quieros para tranquilizar al otro.

A no mentir, ni fabular, ni crear expectativas que no existen.

Solo queremos la verdad.

No un mundo lleno de ideas falsas que no tienen una correspondencia en la realidad.

Que nos hacen sentir que nos han estafado.

Que nos involucraron en una cosa que no existía.

Pero que se decía que existía.

Que nos convencieron para subirnos a esa montaña rusa que, oye, un poco de vértigo si nos daba.

Y cuando le tocaba subirse a nuestro lado, esa persona se bajó.

La atracción llamada AMOR se puso en marcha.

Y venga una subida y una caída y otro giro y más rápido.

Absolutamente a solas.

Sin un cuerpo que te dé seguridad.

Sin nadie con quien compartir el miedo de enamorarse.

Que no nos engañen, por favor.

Si es tan sencillo como decir la verdad.

No embaucar a nadie.

Pero claro.

Algunos quieren el ego bien dorado.

Saber que tenemos el poder de que otras personas nos amen.

Probar nuestro nivel de deseabilidad.

Y da igual probarlo con personas.

Total.

Siempre hay más.

Que no nos hagan perder el tiempo más.

Por favor.

Que el mundo está lleno de gente.

Dispuesta a cogerte de la mano en una atracción.