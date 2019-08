Me quiere, no me quiere...

Si nunca más te contesta. No te quiere. Si te da largas hasta la extenuación. No te quiere. Si te deja en visto durante dos semanas. No te quiere. Si solo te escribe los sábados a las cinco de la mañana. Quiere lo que quiere.

Si nunca hace cosas de día contigo como un ir a un simple cine.

No te quiere.

Si llevas un año y llama a tu mejor amiga “esa”.

No te quiere.

Si te utiliza para evitar la soledad un domingo de resaca.

No te quiere.

Si siempre está en línea y cuando le escribes te dice que no puede hablar.

No te quiere.

Si dice que está mal y sube quince stories de fiesta.

No te quiere.

Si te dice que te quiere mucho pero siempre pone excusas absurdas para no verte.

No te quiere.

Si no se acuerda nunca de ti.

No te quiere.

Y entonces es que vivís en dos mundos distintos.

Uno en el que tú siempre esperas que demuestre que te quiere.

Y otro en el que la otra persona intenta todo el rato que no te creas nada que no es.

Si alguien pasa de ti.

Aunque a veces parezca que no.

Pasa tú también.

Es lo más complicado del mundo porque cuando alguien te desdeña, te da una de cal y otra de arena, te folla pero te rechaza.

Te toca el ego.

Te entra la soberbia y la gran pregunta del: ¿Por qué no me quieres con lo guay que soy?

Pues porque no.

Lo único que puedes pedirle a ese alguien es que no te mienta.

Es honestidad.

Es que no te maree.

Es tener las cartas sobre la mesa para saber quién es el otro.

Pero la gente es muy cobarde y no quiere perder nada.

Porque cuando tú siguer ahí detrás le estás alimentando también el ego.

Por eso tienes que ser valiente para preguntar aunque no te guste la respuesta.

Para no sufrir, para elegir.

Si es suficiente lo que te dan.

O si tú.

Necesitas muchísimo más.