¿Me quieres o me quieres cambiar?

Es que no quieres.

Como si fuera tan sencillo.

Como si todo fuera querer.

Como si todo consistiera en intentarlo o esforzarte.

Es que no quieres.

Te dicen.

Sin verte, sin comprenderte, sin entender cuáles son tus circunstancias.

Sin sentir lo colectivo.

Lo que nos atraviesa.

Es que no cambias por mí.

Es que no haces lo que yo quiero, lo que yo necesito.

Es que no “me sirves”.

Como si las personas fuéramos instrumentos para otras personas.

Como si nuestra esencia no importara.

Como si tuviéramos que plegarnos una y otra vez a los deseos ajenos.

Para que nos amen.

Es que eres demasiado algo.

Es que eres poco algo.

Pues si no lo soy.

Hay demasiadas personas para que pierdas tu tiempo intentando que sea otra persona.

Es que ya no me quieres.

Como forma de chantaje.

Como método para que te quedes.

Para que renuncies.

Para que me demuestres, si no hay nada que demostrar.

El amor no se demuestra: el amor se hace.

Y se hace, sobre todo, queriendo a los demás libres.

Queriendo a los demás creciendo.

Aunque no sea cerca.

Aunque no te venga bien.

Aunque prefieran elegir otra cosa que no seas tú.

Eso es querer.

Querer a alguien es desear a ese alguien feliz.

Aceptar que esa felicidad puede no pasar por ti.

Aceptar que hay cosas del otro que no te incumben.

Aceptar que hay espacios y lugares ajenos.

Que no hay que compartirlo todo.

Que te puedes guardar cosas para ti.

Y que eso no es querer menos.

Es quererte más.

Para querer mejor.