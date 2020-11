Nada volverá a ser como antes

Nada volverá a ser igual.

Nunca.

Porque a cada instante cambiamos o cambia el otro o desaparece aquello que nos unía.

A cada instante se va gente también y no regresa.

Ningún día es igual al anterior aunque pueda parecer lo contrario.

No se vuelven a repetir.

La luz, las personas que habitan el planeta, los colores, la cantidad de polvo que se acumula encima del mueble de la entrada, los que sentimos, es único.

Y en nuestra arrogancia no le damos valor.

Pensamos que el sol vuelve y los demás estarán para siempre.

Hasta que te faltan.

Cuando no puedes llamar a alguien porque ese alguien ya no existe.

Cuando sabes que no le vas a ver nunca más.

Es cuando te das cuenta de la importancia del suceso.

Es cuando empiezas a fijarte en las cosas como lo efímeras que son.

A atesorar los momentos.

Nada volverá a ser igual.

Pero la vida sigue.

Eso es la verdadera maravilla.

Que todo sigue aunque nos duela que siga sin los ausentes.

Y vuelve el sol.

Y aparece lo hermoso, el asombro y alguna risa.

Tú continúas y vives.

Y hacerlo.

Es como besar una vez más.

A todos aquellos que ya no están.