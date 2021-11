No creas todo lo que te dicen

Nos dicen que no perdamos el tiempo.

Que seamos productivos.

Que hay que «hacer» algo.

Pero da igual.

El mundo sigue estando en su sitio des tú la vuelta en ochenta días o te quedes en casa.

No vives «más» si haces «más».

Nos dicen que hay que querer ser el mejor.

Que hay que trascedender.

Que hay que dejar algo, que hay que ser relevante, que hay que tener éxito.

Pero el auténtico fracaso no es no llegar a una meta.

Es vivir para los demás.

Nos dicen que hay que estar guapo o guapa.

Que nos querrán más con esta cintura.

Con aquella nariz.

Que hay que cambiar el cuerpo porque el que tenemos no es válido.

No es suficiente.

Cuando lo único que necesitas para estar vivo es un cuerpo que te sostenga.

Nos dicen que todo pasa por algo.

Pero hay cosas que no pasan por nada.

Hay cosas que son una mierda.

Y duelen.

Y no hay nigún aprendizaje en ellas.

No hay nada positivo que sacar de ahí.

No nos hacen más fuertes.

Nos ponen tristes.

Y ojalá no nos hubieran pasado.

Nos dicen que todo saldrá bien.

Pero a veces no sale bien.

Y tenemos que estar ahí para acoger al resto.

Para estar sin evitar el sufrimiento ajeno.

Sin rebotarlo.

Sin decir palabras vacías.

Simplemente comprendiendo la realidad del otro.

Acogiéndola.

Nos dicen que lo nuestro es una tontería.

Que eso se te quita con esto o con aquello.

No le dan valor a nuestras experiencias.

A nuestros miedos.

Nos quitan importancia.

Pero las personas importamos.

De hecho somos.

Estamos.

Y la existencia de todo lo que nos rodea es lo único.

Que de verdad importa.