Disimula que viene el chico o la chica que te gusta.

Nos pasamos la vida disimulando.

Escondiendo lo que de verdad sentimos.

Por el miedo al qué dirán.

Perdemos el tiempo siendo aquello que no somos.

Intentando agradar.

Haciendo de la falsedad la norma.

Marchitándonos.

Disimula que no se te note.

Artículo relacionado 9 frases para buscar la verdad interior

Que no se te note la enfermedad.

Que no se te note la barriga.

Que no se te note que has llorado.

Que no se te note que te importa.

Que no se te note que eres gay.

Que no se te note la vida.

Dejamos pasar todas las oportunidades para expresar lo que en realidad nos morimos por expresar.

Fracasando en la verdad.

Suspendiendo en esa asignatura optativa y extinta llamada honestidad.

No.

No disimules.

Que sepa todo el mundo lo que tienes dentro.

Lo que tienes por dar.

Lo que te sucede, lo que te pasa.

Que sepa todo el mundo de tu tristeza pero también de tu amor.

Que sepa todo el mundo que eres bailarina y no banquera.

No disimules que viene el chico o la chica que te gusta.

Y puede que no venga.

Nunca más.