No me digas: "alegra esa cara"

Eso se te quita con un buen polvo.

Lo que pasa es que tienes demasiado tiempo libre para pensar.

Yo también tengo estrés.



¿Cómo vas a estar deprimida si lo tienes todo?

¡Deprimida la gente que pasa hambre!

Venga, mujer, alegra esa cara que la vida son dos días.

Tonterías. Seguro que no es para tanto.

Sal para que te dé un poco el aire.

La depresión no es ninguna tontería.

La depresión es un estado del alma atenuado.

Una bajada en la intensidad de los colores.

Una sensación de pesadez en el tiempo.

Una disminución drástica del espacio que se encoge.

La bajada de plomos a la luz del futuro.

Artículo relacionado Algunas personas te prefieren triste

La depresión no suena.

No te deprimes y se oye un hueso romperse y te ponen una escayola en la mente, no.

Por eso la mayoría de la gente no te cree: porque no puede ver cómo te sientes.

Porque lo que se hace añicos es invisible al ojo humano.

Y le restan importancia.

Te restan importancia.

Como si tú (y lo que sientes) fuera algo transitorio.

Artículo relacionado De aquí no pasas: llegaste al límite

La depresión es una decepción constante con la realidad.

Una expropiación de la ilusión.

Un arrastrarse por los días y desesperarse por las noches.

Y te vas poniendo capas a ti mismo.

Como si rodearte de barba, de kilos, con esa sensación de querer desaparecer, te alejara irremediablemente del resto.

La depresión es mudarte a un callejón sin salida en el que solo tú tienes la dirección.

Es que las llaves que te abren siempre estén en el fondo del mar.

Matarile, rile, rile.

Y te culpas y te juzgan. Porque no eres lo suficientemente fuerte para sobreponerte.

Pero es que a veces la vida te supera.

Cual ola inmensa arrasa todas tus certezas.

A veces tu paisaje cambia irremediablemente.

No sabes quién eres.

No soportas a lo que te dedicas.

Echas muchísimo de menos a alguien.

No encuentras el brillo, el esplendor y las ganas.

A veces la mierda te sale hasta por las orejas.

Y lo que necesitamos es que la gente nos escuche.

Que no salga corriendo frente a nuestras tristezas.

Darle y que le den el valor al malestar.

Artículo relacionado Prometo cuidar de mí

Porque es legítimo estar mal.

A veces las personas necesitamos ayuda.

Porque cuando nos sentimos pequeñas por supuesto que nos ahogamos en un vaso de agua.

Porque no podemos hacerlo todo solas.

Porque somos seres transidos por la vulnerabilidad.

Porque necesitamos curarnos sin que nos fuercen a la alegría.

Y con calma llegará el día porque tiene que llegar.

En el que de nuevo.

El sol del atardecer en la cara.

Sea una oportunidad.