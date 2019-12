Te lo dije.

A la gente le encanta decirte que te lo dijo.

Que tenían razón.

A la gente le chifla ganarte, sea de la manera que sea.

Te lo dije no ayuda a la persona que quieres.

Tampoco el por qué no lo hiciste de manera diferente.

Ni eres estúpido o estúpida por hacer eso.

Te lo dije es no entender las circunstancias del otro.

Y lo que es peor: No querer entenderlas.

Porque qué más da que digas algo si luego no eres capaz de usar las palabras adecuadas para consolar.

De nada sirve avisar a las personas de que se van a caer si cuando se caen no te importa su caída.

Cuando lo único que te importa es remarcarle su caída.

Que tú ya lo sabías.

Para sentirte tú mejor.

Las personas no son excusas para que tú te sientas mejor persona.

Más lista o eficaz.

Las personas no son cosas para que tú reafirmes nada.

A las personas que se les quiere no se les dice te lo dije.

Se les dice.

Ven.

No pasa nada.

Nos podría haber pasado a cualquiera.

Y aquí me tienes.

Para lo que quieras.