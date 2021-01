Sal de tu zona de confort.

Eso nos dicen.

Como si la vida no fuera ya lo suficiente complicada.

Como si, encima, cuando tenemos un refugio o una certeza.

Cuando hemos encontrado un lugar en el que poder ser.

En el que no sentimos tanto miedo.

Tuviéramos siempre que exponernos al peligro.

Que sentirnos mal.

Relacionamos así el crecimiento con el dolor.

Con tener que vivir experiencias traumáticas para valorar las cosas.

Sal de tu zona de confort.

Pero si la existencia ya está llena de muerte, de pérdidas y de tristeza.

Para una cosa que controlamos.

En la que nos sentimos bien.

Encima nos la quieren quitar.

No, no salgas de tu zona de confort si no quieres.

No es obligatorio.

No es necesario sentir el vértigo para creer que vives más.

La tranquilidad también es una opción.

Lo que sucede es que nos han vendido lo tranquilo como algo no deseable.

Como que se necesitan emociones fuertes porque si no desaprovechas la vida.

La vida no es más importante porque hagas más cosas.

La vida es igual de importante, salgas o no salgas de tu zona de confort.

Porque al final lo que se traduce de esto es que es imprescindible un obstáculo para sentir que te mueves.

Y muchas veces nos educamos en esa idea de que si algo quieres, algo te cuesta.

De que cuánto más difícil sea algo, más verdadero y profundo será.

Pero a veces no te tiene que costar nada.

No tienes que sufrir ni que sacrificarte.

A veces las cosas son sencillas y simplemente suceden.

Incluso desde nuestra zona de confort.

Incluso sin esperarlo, ni planearlo.

A veces las cosas que más duran son aquellas que ni pensaste.

A veces las cosas te sorprenden.

Y quizás sea ese el único aprendizaje posible.

Que no necesitas comerte el mundo para que el mundo te asombre.

Que el asombro está aquí, contigo.

En las pequeñas cosas que nadie más parece ver.

Que ahí también está la vida.

Que nadie te diga más que salgas de tu zona de confort.

Sal de ella solo si quieres hacerlo.

Quédate si no.

Y defiéndela.

Como el mejor viaje.

Que harás jamás.