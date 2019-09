No se lo permitas más

No permitas que tomen una fotografía mental de ti.

Que te metan dentro de una idea.

Porque no eres la excusa para que el resto esté tranquilo.

No eres el quitamiedos de nadie.

No des pie a que puedan inmiscuirse en tus decisiones.

A que tengan poder sobre tu libertad.

A que sean dueños de tu espacio y de tu tiempo.

Resístete a cumplir con las expectativas ajenas.

A ser previsible solo porque sea lo que los demás necesitan.

A cohibirte solo por complacer.

No les proporciones ese poder.

Porque eso es entregarles tu futuro.

Es legar todo lo que tú puedes llegar a ser.

Es claudicar en la vida.

Es perder.

Delimita los limites.

Sea con la persona que quiera.

Con tus padres o tu pareja o con los desconocidos.

Porque limitar hasta dónde pueden llegar no es quererles menos.

Es quererte a ti más.

No toleres que te chantajeen en nombre del amor.

Que te haga sentir mal por no ser lo que esperan.

Porque tú no le debes nada a nadie.

No tienes una deuda con nadie.

No perteneces a nadie.

Porque esta es tu vez aquí.

Tu oportunidad.

Tu existencia.

Y tus días.

Para habitarlos.

De la manera que tú quieras.