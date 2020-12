Palabras como pilotos automáticos y sin nada de verdad

De nada sirven las palabras.

Si no van acompañadas de hechos.

Puedes decir te voy a cuidar.

Mientras haces todo lo contrario a los cuidados.

Puedes decir te quiero.

Mientras por detrás lo que demuestras es que no.

Puedes decir eres lo mejor que me ha pasado en la vida.

Mientras que lo que das son migajas.

Puedes usar las palabras como pilotos automáticos.

Palabras vacías, repetidas, que no significan absolutamente nada.

Puedes prometer tantas cosas.

Debe existir un país entero con las cosas que prometiste y no hiciste.

También puedes creerte tus propias palabras.

Puedes sugestionarte y pensar que sí.

Que eso era amar.

Que eso era querer.

Pero no.

Si tú dices algo pero no lo haces.

Ese algo no existe.

No se ve.

No es.

Puedes engañar a los demás.

Puedes contar la historia de la manera que te dé la gana.

Puedes echar la culpa.

Excusarte.

Pero no puedes mentirte a ti.

En el fondo lo sabes.

Sabes que cuando dijiste no volverá a pasar.

No era verdad.

Sabes que cuando dijiste no te voy a fallar.

No era verdad.

Sabes que cuando dijiste pondré más atención.

No era verdad.

Sabes que no lo has hecho bien.

Y lo único que puedes hacer cuando la cagas.

Porque todos y todas la cagamos.

Es pedir perdón.

Es hablar desde la honestidad.

Es dejarte de palabrería y decir lo siento.

Decir también lo que sientes.

No me gustabas.

No estaba bien.

No quería seguir.

No debí jugar contigo.

Te merecías que te lo dijera.

Merecías estar con alguien que te dijera qué pasaba.

Y no hacerte perder el tiempo.

Por miedo.

A que me dejaras.