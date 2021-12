Lo que quiero y lo que no quiero de la vida...

No quiero volver a perderme.

A dejarme afectar hasta tal punto.

Que los días se vuelvan según los días de los demás.

No quiero dejar de hacer cosas por lo que piensen otros.

Por miedo a que me dejen de querer.

Por temor al abandono.

No quiero elegir el drama.

Estar todo el día en la queja.

Ver solo lo malo.

No quiero que personas que no me quieren me roben mi tiempo.

Que como vampiros se alimenten de mí.

Que luego si te he visto no me acuerdo.

No quiero no poder disfrutar del paisaje.

Por estar pendiente de si me queda algo bien.

De si soy deseable.

De si me hago mayor.

No quiero desaprovechar esta oportunidad aquí con minucias.

Enrocándome en bucles infinitos que no llevan a ningún sitio.

Evadiéndome una y otra vez.

Artículo relacionado El podcast de Roy Galán: conversaciones con el escritor que revoluciona las redes

No quiero que la existencia pase como si nada.

Porque esto es solo una vez.

Por eso quiero.

Quiero decir lo que siento.

Quiero profundizar en los demás.

Quiero paciencia.

Quiero aprender, equivocarme, tener dudas.

Quiero hacerle esto un poco más fácil a los demás.

Y que me lo hagan un poco más fácil a mí también.

Quiero la ternura.

Quiero la amabilidad.

Quiero lo colectivo.

Quiero luchar por los que vendrán.

Quiero espacio y quiero libertad.

Quiero compromiso.

Quiero honestidad.

Quiero poder seguir siendo yo.

Quiero comprensión y quiero cariño.

Quiero darlo también yo.

Lo quiero todo.

Porque quiero que cuando llegue mi último día en la vida.

Poder decir que viví.

Que cogí todo esto que me fue regalado por personas que ya no están.

Y lo convertí en algo que sin mí.

Jamás hubiera podido ser.