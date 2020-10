¿Quiénes son tus personas?

No podemos pretender que la gente sea de la manera que necesitamos que sean.

Si alguien no nos da aquello que creemos imprescindible.

Si no hay un mínimo de afecto o de cuidados.

Si estar al lado de alguien nos daña.

Nos interrumpe la vida.

Nos cambia el humor porque dependemos del humor del otro para ser.

Lo que no podemos es esforzarnos para ver si encaja en nuestra idea del mundo.

Porque probablemente no lo hará.

Y lo único que haremos será perder nuestro valioso tiempo.

Intentando que la otra persona cambie.

Si alguien no.

Entonces es no.

Artículo relacionado 10 frases para descubrir quién eres y empezar a quererte

Y da igual quién sea, de tu familia, de tu trabajo o tu pareja.

Si es no.

Es no.

Y en ese no lo único que puedes hacer es protegerte.

Es hacer del amor propio un lugar físico.

Es plantarte.

Es tener coraje para decir no quiero esto para mí.

No me hace feliz.

Y me da pena, claro, me da pena que mi madre no me haga bien.

Pero si no te hace bien.

Distancia.

Es triste tener que separarte de alguien a quien quieres porque no te tratan bien.

Pero es más triste quedarte porque piensas que te mereces que te traten mal.

Porque hay algo malo en ti.

Porque en el fondo quién te va a querer.

Si es que no vales nada.

Si es que será que la familia, el amor o el trabajo son esa mierda que te proporcionan.

Pero no, no lo son.

Artículo relacionado Una mejor amiga es...

El mundo está repleto de personas.

Personas que todavía no conoces pero que están ahí.

Con sus historias y sus deseos.

Personas que pueden ser tu familia elegida.

Personas que pueden generar vínculos contigo que te hagan crecer.

Que te hagan sentir libre.

Personas con las que trabajar sea un placer.

Lo ideal sería que te trataran como tú tratas, sí.

Pero eso no siempre es así.

A veces tratas genial y no te devuelven nada.

O lo que te devuelven no está a la altura.

O es incluso basura.

Pero eso no tiene que hacer que tú dejes de ser quien eres.

No pueden ganarte.

No pueden conseguir que te rindas.

Lo que tienes que hacer es escoger con qué personas compartes tus días.

A qué y quiénes les das la importancia.

De qué dramas sin sentido te alejas.

Qué seres humanos son los que escoges para compartirte.

Artículo relacionado 55 frases que te llegarán al alma

Para abrirte.

Para hacer camino juntos.

Eso es de verdad lo más relevante: desechar los lugares en los que no hay nada que hacer.

Centrarte en los sitios en los que ves que ser tú es una posibilidad.

Que se te respeta y se te quiere siendo la persona que eres.

Cultivar las horas.

Con aquellos y aquellas.

Que hacen de tu paso por la Tierra.

Algo que merece la pena.