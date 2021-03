Las personas no te pertenecen.

No son tuyas.

Aunque las quieras y te quieran.

Las personas son suyas.

Y de nadie más.

Por eso no chantajees con tu cariño a las personas.

No las manipules.

No digas que si no se hace lo que tú quieres entonces habrá un enfado.

No amenaces.

No uses el amor, ni el sexo, como una moneda de cambio.

No intentes convencer al otro de que tus cosas son más importantes que sus cosas.

No intentes cambiar a nadie.

Si no te gusta, vete.

Somos muchísimas personas.

Para querer que alguien que no es como tú necesitas que sea cambie por ti.

No, no te exijas tanto.

No somos perfectos.

No podemos con todo.

No lo sabemos todo.

Nos equivocamos.

Fallamos y la cagamos.

No, no pidas a los demás que se comporten siempre como tú necesitas.

Porque somos plurales.

Porque vamos sintiendo cosas distintas.

Porque a veces nuestras circunstancias nos impiden hacerlo mejor.

Porque para pedir primero hay que empatizar.

Porque no todo el mundo lo puede dar todo.

Porque hay gente que no tiene nada.

O que está lidiando con cosas que no sabes.

Hazle caso a lo que sientes.

Pero para hacer lo que sientes primero y siempre está la honestidad.

Habla y di quién eres.

En eso consiste amar.

No intentes vender ninguna moto.

No digas yo nunca o yo siempre.

Haz.

Déjate de palabras que no sirven de nada.

Marca tus límites.

Tu espacio y tu tiempo.

Aprende a saber qué te gusta cuando no hay nadie más.

Quiérete libre y sobre todo quiere a los demás libres.

Alégrate de sus alegrías.

Y si alguna vez todo termina.

Porque todo lo hace.

Si se puede, acaba bien.

Da las gracias por lo compartido y por todo lo vivido.