Ser amable es gratis y salva vidas

Todas las personas tenemos miedo a que nos rechacen.

A no gustar.

A gustar y que de pronto, sin previo aviso, nos abandonen.

Todos los seres humanos necesitamos que nos cuiden.

Sentir la certidumbre del otro.

Que el suelo no va a desaparecer sin más.

Las personas necesitamos a las personas.

Lo que sucede es que lo que no podemos hacer es traicionarnos para que nos acepten.

Lo que es inadmisible es que ocultemos quiénes somos para agradar.

No tenemos que complacer por temor a que se vayan.

No tenemos que hacer cosas que no queremos hacer solo para que se queden.

No tenemos que volvernos invisibles para que los demás dibujen encima lo que deseen.

No somos cosas vacías que el resto llena a su antojo.

Siempre dispuestos.

Siempre adaptándonos.

Siempre ahí.

Las personas necesitamos que se nos valore.

Incluso cuando no servimos para nada.

Cuando no venimos bien y cuando resultamos inconvenientes.

Las personas necesitamos que se nos reconozca.

También cuando decimos que no porque no.

Y no solo cuando decimos que sí a todo.

Así que la próxima vez que te cruces con alguien.

Piensa en todas estas palabras.

Piensa en su dolor, en su soledad, en la personita que fue.

Piensa en todas las cosas que le pueden estar pasando.

Todo aquello que arrastra.

La próxima vez que te cruces con alguien.

Una sonrisa, un saludo, un gesto. Algo que haga aflorar nuestra humanidad.

Porque es increíble que nos hayamos acostumbrado a cruzarnos por el mundo.

Sin sorprendernos de estar con vida.

Es alucinante que hayamos olvidado el asombro.

Que hayan dejado de fascinarnos las pequeñas cosas.

Que llueva, que una niña corra, el rumor de la ciudad, el sabor dulce.

Es triste que demos por sentado todo lo bueno de los días.

Y solo resaltemos lo malo.

La queja y el mal humor.

Que seamos desagradables con esas otras personas.

Pudiendo elegir la amabilidad.

Todas las personas tenemos miedo a no encajar.

A sentir el desdén.

Así que, por favor, sé amable.

Es gratis.

Y muchas veces.

Salva vidas.