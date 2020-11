Si no me quieres "así", no me quieras...

Nadie te va a querer "así".

Eso te dicen una y otra vez.

Nadie te va a querer así de gorda o así de fea o así de desaliñada.

Nadie te va a querer así de caótica.

Nadie te va a querer con ese carácter.

No te van a aguantar.

Y tú piensas que qué hay de malo en ti.

Que si ese "así" eres tú.

Es todo lo que tú eres.

A veces despistada, torpe.

A veces un huracán.

Con tu carne, tu cuerpo, que te permite existir.

En ese "así" va también todo lo que te ha costado llegar a ser así.

Tus decepciones, pérdidas y ausencias.

Tus miedos más profundos.

Tus anhelos.

Nadie te va a querer "así".

Te amenazan con eso para que cambies.

Para que te conviertas en otra persona.

Para que pases por el aro, claudiques y te comportes de una manera determinada.

Para anularte y que desaparezcas.

Pero no les hagas caso.

No te dejes vencer.

Resístete a ser la señorita complaciente que esperan ver en ti.

Porque si no te quieren "así".

Si no quieren a la persona que habita en ti.

Si lo que necesitan es a una persona distinta.

Mejor que no te quieran.

Y que se busquen a otra.

Cuyo "así".

Les convenga.