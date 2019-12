Te pides mucho (y te das muy poco)

Te pides tanto.

Y no sabes en qué momento sucedió.

En qué instante pasaste de vivir la vida a no poder vivir sin exigirte.

Siempre tú más, tú peor.

Siempre castigándote.

Midiéndote con los ojos de alguien que se odia.

Valorándote como si estuvieras en una competición.

Un 9,8 de nota es una mierda.

Esto no está lo suficientemente delgado.

Vaga, gorda.

Te pides tanto.

Taquicardias y ansiedad si no consigues unos objetivos imposibles.

Unas metas que te has marcado tú y que solo existen para ti.

Porque con los demás, todo bien.

A los demás les permites todo.

Les perdonas todo.

Puedes gastarte todo en regalos.

Pero para ti no.

Para ti nunca te compras nada.

Todo te parece caro.

Todo te parece un desperdicio.

Para ti todo es mucho, es demasiado.

No mereces nada.

Te pides tanto.

Como si en tu interior hubiera un hueco inabarcable.

Como si tu demanda infinita contigo naciera con cada nuevo día.

Como si importara.

Pero no importa.

A las alondras, los cipreses o los ríos no les importa.

A los que vivieron hace mil años no les importa.

A los que vivirán en 2090 tampoco les importará.

Te pides tanto.

Que has convertido la exigencia en un fin y no en un medio.

En una manera de demostrar que puedes.

¿Y qué más da si puedes o no puedes?

¿Qué más da si eso te cuesta la felicidad y la salud?

Te pides tanto.

Que te has olvidado de vivir.

De disfrutar y celebrar.

De observar el acontecimiento de la propia existencia como un hecho único e irrepetible.

Tal vez sea hora de cambiar eso.

Y no saber en qué momento sucedió.

Que te empezaste a tratar.

Como se trata.

A las personas que se quiere de verdad.