Toda la vida pensando en los demás. Pero ya no más

Hazlo por tu padre o por tu madre.

Aguanta por tus hijos.

No seas egoísta.

Anda, piensa en la familia.

Toda la vida pensando en los demás.

Con tu existencia secuestrada.

Toda la vida haciendo lo que los demás te pedían.

Aunque tú sintieras otra cosa.

Y ya no sabes quién eres.

Porque hace mucho tiempo que nadie te pregunta cómo estás.

Que nadie se interesa de verdad por ti.

Que eres un fantasma.

Venga, qué te cuesta.

No seas mala hija, mala esposa o mala madre.

Esfuérzate por cumplir con los deseos de los demás.

Obedece.

Así día tras día.

Hasta que no hay nada de ti en ningún lugar.

Solo una sombra que sonríe y limpia y cuida.

Ten en cuenta a todo el mundo.

Y olvídate de ti.

Pero eso se terminó.

Di NO.

No lo quiero hacer, no lo voy a aguantar ya no pienso primero en ti.

Ahora pienso primero en mí.

Y solo en mí.

Hasta que los demás.

Me demuestren algo más.