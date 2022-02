Vivir no es sufrir

Existe una idea en la cultura del esfuerzo que presupone que si algo quieres algo te cuesta.

Que tienes que sufrir para conseguir ese algo.

Que cuanto peor lo pases.

Mejor te saldrá.

También existe algo que romantiza el daño que te causan los demás.

Que pasa por agradecerlo.

Porque eso te ha hecho más fuerte.

Te ha hecho ser la persona que eres.

Todo esto lo único que hace es hacer ver que si conseguir algo no te duele.

Entonces es que no te lo mereces.

Entonces es que no tienes derecho a quejarte.

Entonces es que no sabes nada de la vida.

Pues la verdad que ojalá el daño que nos han hecho, no nos lo hubieran hecho jamás.

Y aunque es imposible ojalá que todo hubiera sido más sencillo.

Porque para mucha gente es más sencillo.

Porque el punto de partida de mucha gente es la meta de otra mucha gente.

Porque no partimos del mismo lugar.

Ni estamos atravesados por las mismas circunstancias.

Ni tenemos las mismas oportunidades.

Así que no.

No todo se logra con esfuerzo.

A veces te esfuerzas y te mueres.

A veces no te esfuerzas y te toca cualquier tipo de lotería.

El trabajo no significa un resultado.

Pero es verdad que sin trabajo es menos probable que exista ese resultado.

Hay gente que no ha hecho nunca nada y tiene todo.

Y gente que hace de todo y no tiene nada.

No es una ciencia exacta.

No hay una regla.

Lo que sí podemos es dejar de hacer ver que solo a través del malestar se puede vivir de verdad.

Que solo los padecimientos nos enseñan más.

No.

También nos enseña la alegría, la celebración.

El placer.

También vivir es la verbena.

Es compartir y son los cuidados.

También se aprende tratando bien.

Y también se consiguen cosas sin ningún esfuerzo.

Aunque nos moleste.

Sucede.

Así que aunque no podamos evitar el dolor que forma parte de existir.

Hagamos por hacer más sencillo.

El vivir.