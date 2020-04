Déjame decirte que yo tampoco te quiero a ti

Si te burlas de mí por llorar.

Si te ríes por mostrarme.

Si te da vergüenza que me exprese.

Si no soportas que dude.

Si le quitas importancia a lo que siento.

Si te parecen banales mis miedos.

Si no aguantas a las personas que me rodean.

Si cuestionas cada una de mis alegrías.

Si te da asco mi debilidad.

Si no me das las gracias cuando te ayudo.

Si no me dices lo siento cuando me haces daño.

Si me echas a mí todas las culpas.

Si me hablas mal de mi familia.

Si discutes con mis amigos todo el rato.

Si te apropias de mis pensamientos y los haces tuyos en público.

Si te parece mal que haga cosas sin ti.

Si no entiendes que hay cosas que solo me incumben a mí.

Si no ves mis logros ni la persona que soy.

Si no me escuchas nunca.

Si no compartes nada.

Si eres solo simpático con los desconocidos.

Si toda la mierda para mí.

Si eres incapaz de ilusionarte con mis ilusiones.

Entonces es que no me quieres por mucho que repitas que sí.

Y déjame decirte que yo.

Ya.

Tampoco te quiero a ti.