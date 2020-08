En la salud hay que hacer fácil lo difícil

A veces, cuando nos dan una explicación o cuando estamos realizando un trabajo, estudiando para un examen o aprendiendo algo nuevo, surge la dificultad. Pero toda acción o aprendizaje tiene diferentes perspectivas y, al lado de la que nos lo hace parecer difícil, siempre hay otra perspectiva desde la que eso mismo puede resultar verdaderamente fácil.

Hay todo un arte en observar los problemas desde distintas perspectivas. Lo interesante es que, aunque podamos ver la dificultad, sepamos también ver la cara fácil, el camino sencillo.

Esto es importante para quienes damos clase y hemos de exponer un problema y su resolución: hay que indicar el camino sencillo a los alumnos para que desde lo fácil puedan observar y practicar lo que tiene dificultad.

Simplificar para afrontar las dificultades

Subir una montaña alta es difícil, pero dar un paso tras otro resulta más fácil. Y paso a paso se suben grandes montañas. Estudiar una carrera cuesta, pero estudiar cada día un poco no cuesta tanto y estudiando cada día se aprende mucho. Tampoco en una gran operación quirúrgica se corta todo a la vez; se va paso a paso empezando por lo sencillo, con la seguridad de hacer cada cosa bien.

Por eso, cuando llegan las grandes dificultades, las enfermedades o los retos, es importante concentrarse en el presente y resolver lo mejor posible lo que toca en ese momento. Es importante,en primer lugar, empezar por lo más sencillo y que se sepa hacer. Y así, con un paso detrás de otro, se van superando las dificultades.

Los hechos de la vida son simples, sencillos y fáciles, pero a menudo los hacemos complejos, complicados y difíciles. A mí personalmente, si alguien me va a explicar algo y de primeras me dice que es muy difícil, al momento me entra sueño y pierdo la atención, mientras que, si me dice que es sencillo, mi atención se abre de par en par y rápidamente intento comprenderlo y hacerlo.

La medicina naturista, además de confiar en la capacidad curativa del organismo, se basa en hacer bien las cosas sencillas: en masticar bien, comer bien, moverse bien, reposar bien, relacionarse bien, estar contento con la sencillez de la vida y utilizar remedios sencillos como las plantas, el agua, el sol o el aire.

Con sencillas intervenciones terapéuticas se obtienen resultados sorprendentes de curación que parecían difíciles de lograr. Hemos conseguido el cambio y la salud solo con mantenerla perspectiva de una visión amplia y elegirla posibilidad de hacerlo que es más simple y fácil para nosotros.

Recomendaciones