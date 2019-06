¡Di que no sin miedo! ¿Cómo se supera el rencor? Aceptar la homosexualidad

Me resulta muy difícil tolerar que los demás se puedan enfadar conmigo, aunque sepa que tengo la razón. No sé de dónde me viene este deseo de contentar a los demás. Quizá temo que me castiguen o que me puedan hacer el vacío. Esta actitud me ha comportado mucha angustia en el trabajo porque siento que no puedo decir que no a nadie. ¿Se puede dar la vuelta a esta manera de ser?

Cristina (e-mail)

Estimada Cristina: Por supuesto que puede modificarse un modo de conducirse , y más cuando se reconoce el problema y se quiere hacer algo al respecto. ¿Qué se necesita para llevar adelante el cambio? Pues identificar para qué “sirve” esa conducta.

En este caso, es probable que, como dices, trates de evitar que los demás te hagan el vacío, o dicho de otro modo, que no te quieran. Esta es, casi siempre, la principal dificultad a la hora de decir "no". Pero es una perspectiva falaz; he conocido muchas personas que al empezar a decir "no" han descubierto que los demás lo aceptaban muy bien.