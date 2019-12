2019: el año del despertar climático

Este año 2019 ha sido el año del despertar climático. Por eso millones de personas están en la calle. La COP 25, anunciada hace un mes en Madrid, aunque Chile sigue ostentando su presidencia, ha contado con la adhesión de 850 entidades pero tendrá su día álgido el 6 de diciembre en la Marcha por el Clima, que espera tener una asistencia de 100.000 personas y que desde las 18:00 recorrerá Madrid desde la plaza de Atocha a Nuevos Ministerios.

La Marcha por el Clima ha sido convocada por las plataformas Fridays for Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, Cumbre de los Pueblos, Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) y Minga Indígena.

Millones de personas venidas de todo el mundo y cada rincón de España pedirán acciones rápidas y eficaces "para generar la narrativa del contrapoder" y proteger "no a una generación sino a muchas", dijo Javier Andaluz, participante de las negociaciones en la Zona Azul de la COP25.

Greta Thumberg y otras voces en lucha por el clima

La poesía y el folklor pasarán por el escenario junto a las actuaciones de Amaral, Macaco, Los Canallas y Thomas Potiron, raperas, cantautoras y flamencas. Por su parte el actor Javier Bardem y la líder indígena Sônia Guajajara, conocida por su defensa del Amazonas, lanzarán el alegato al que la líder sueca Greta Thumberg pondrá el cierre entre las 20:00 y las 20:30 con un discurso.

La manifestación de Madrid se celebrará paralelamente con la de Santiago de Chile donde se unirán cientos de millones de personas en una cita masiva. El mensaje, desde todas las partes del mundo, de las voces más jóvenes es el mismo: es necesario atender a la urgencia climática.

"Tenemos tiempo limitado para actuar"

La chilena Estefanía González, portavoz de Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAC, Chile, dijo que en su país no existe un movimiento por el clima como tal aunque sus demandas están empezando a oírse en las calles. En su intervención lamentó que las centrales eléctricas matan a niños fruto de las “zonas del sacrificio” donde viven.

Pero el estallido social que ha surgido y que ha sido brutalmente reprimido por la policía no puede invisibilizarse por eso han ido a la COP 25 de Madrid "porque este año no es cualquier año; tenemos tiempo limitado" para actuar. La acción climática debe traducirse en equidad social ya que las zonas de sacrificio están dejando al descubierto las desigualdades que se viven en la calle, defendió.

"El mundo está despertando a esta injusticia histórica"

Juan Antonio Correa, coordinador de la mayor comunidad indígena mapuche del pueblo lakfenche, Mingo Indígena, lamentó que los pueblos indígenas hayan estado ausentes en toda la negociación climática.

"El mundo está despertando a esta injusticia histórica” con los primeros afectados en los territorios indígenas a pesar de que hemos recibido las enseñanzas de nuestros abuelos para mejorar la vida de todos", dijo. "La Tierra es nuestra madre", pero lamentó que empresas como Endesa España les quite el agua de sus ríos “sin pedirnos permiso".

Para acabar con los conflictos ambientales que están produciendo que cada día desaparezcan personas en Europa, Asia o África, confió en "la solidaridad de los pueblos" para que no continúe esta injusticia y podamos vivir en las zonas biodiversas con respeto por nuestra forma tradicional de vivir”.

"Las emisiones siguen batiendo récords cada año"

"La temperatura ya ha aumentado 1,5ºC y las emisiones siguen batiendo records cada año", dijo la activista chilena, Ángela Santiago, en representación de Fridays For Future Chile (FFF). Por eso el movimiento de Greta Thumberg ha hecho sonar la alarma a nivel mundial porque depende de las personas empoderarse y considerar el crecimiento económico no como infinito sino como finito, y saber quiénes lo han provocado.

Han sido los países del Norte y algunas corporaciones, y quienes más lo sufren somos los países del Sur. Pero "para atraer el cambio hay que salir a la calle y ser valientes", exhortó Ángela Santiago que explicó que el estallido social de Chile está enraizado con una crisis social mundial.

"La COP 25 está muy lejos del Acuerdo de París"

"Las consecuencias del Cambio climático son a nivel regional y planetario pero la COP 25 está muy lejos de cumplir el Acuerdo de París", ya que países como Brasil están haciendo dobles contabilidades para justificar presuntos ecocidios como el del Amazonas, valoró Javier Andaluz. El diálogo de la ambición, el más importante de la cumbre, no se va a abordar en la COP 25, y se va a volver a bloquear el artículo 6.

Y queda pendiente por saber aún cuál es el nivel de calentamiento al que nos exponemos, si será superior a 2 o 3º C tal o para el año 2100 podría alcanzar entre 6,5 y 7º C, como advirtieron los científicos del sexto panel del IPCC hechas públicas el pasado septiembre.

Según Javier Andaluz, "Todos los acuerdos de la COP 25 deben ser acordes con las recomendaciones de la ciencia, si no la cumbre no será una respuesta real al calentamiento climático".

Renovables para hacer una transición justa

Una forma de hacer una transición justa es apostando por las energías renovables, siempre que se respeten los objetivos de la legislación ambiental. "En Chile la descarbonización debe ser una realidad en 2030", apuntó Ángela Santiago.

Para conseguir un 80% de la descarbonización, el movimiento FFF ha iniciado una ECI (Iniciativa Europea Ciudadana, por sus siglas en inglés) ante el Parlamento Europeo que también contemplaría la disminución del CO2 que emiten los campos electromagnéticos de las tecnologías en progresivo despliegue con el 5G, informó Marta Macías de FFF Madrid al término de la rueda de prensa.

Todos podemos ser agentes del cambio

La gente debe darse cuenta de que todos podemos ser agentes del cambio, como Greta Thumber, activadora del movimiento Fridays For Future pero no la única persona que puede tener un discurso activador. "Todos los corazones se deben unir porque durante años la gente ha estado dividida ya que otros han querido que lo estuviéramos. Pero no hay paz sin justicia".

Por eso, José Ángel Corrado recomendó hacer el cambio desde el interior, modificando nuestra forma de vida. "Es una lucha mundial, no de un solo país", y ninguna presidencia ni religión debe superar hoy día la importancia del planeta.