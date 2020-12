Let's talk about pork: ¿así se usa el dinero europeo?

En los últimos tres años, la Unión Europea se ha gastado nada más y nada menos que ​71 millones de euros en promocionar el consumo de carne entre los ciudadanos europeos​. Este año, mientras el mundo atraviesa una pandemia que nos hace cuestionarnos nuestro modelo alimentario, sigue destinando nuestro dinero a financiar campañas en esa línea.

La última campaña que ha causado la indignación de organizaciones y activistas cuenta con el respaldo de más de 7 millones de la Unión Europea y se llama ​Let’s Talk About Pork ("Hablemos del cerdo")​. Su objetivo es aumentar el consumo de carne de cerdo entre la juventud española, portuguesa y francesa.

Por qué no nos gusta la campaña Let's Talk About Pork

¿7 millones de euros para aumentar el consumo de carne de cerdo entre los jóvenes? ¿De verdad es necesario? Si nos fijamos en algunos datos y hechos veremos que esta campaña no solo supone un derroche sino que incurre en una gran contradicción:

Consumimos más cerdo del recomendado: En España yaconsumimos una media de 20 kg de cerdo al año por persona, unos 370 g a la semana. Sin embargo, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria recomienda no consumir más de 120 g a la semana de carne roja. En decir, nuestro consumo de carne de cerdos sobrepasa las recomendaciones sanitarias claramente.

Los cerdos viven hacinados en granjas: España cuenta con la mayor cabaña de cerdos de la Unión Europea y somos el segundo productor de porcino de Europa. Además, la producción de cerdos en España es muy intensiva. Mientras que el número de granjas disminuyó en más de dos tercios de 1999 a 2013, el número de cerdos por explotación se cuadriplicó. Esta mayor densidad en las granjas empeora aún más las condiciones en las que malviven los cerdos.

Un producto con un gran impacto social y ecológico: Además, estas macrogranjas suponen una amenaza para la España vaciada, donde ponen en peligro puestos de trabajo. Y no solo eso: también representan una enorme amenaza para el medio ambiente. El impacto medioambiental de la producción de porcino en España es alarmante, como explico en este artículo sobre el problema de los purines. En Aragón, la comunidad española con mayor número de cerdos, cerca del 18 % de los municipios están contaminados por los purines. En Cataluña, la segunda comunidad con un mayor número de cerdos, estos excrementos ocasionan que el 41 % de sus acuíferos estén contaminados.

Tirón de orejas europeo: En julio de 2020, la Unión Europea dio un ultimátum a España para que gestionase con contundencia la contaminación por nitratos de las aguas subterráneas, una consecuencia derivada directamente de la mala gestión de los purines en las granjas de cerdos, vacas y otros animales. Por eso resulta tan incoherente que ahora siga financiando campañas como Let's Talk About Pork.

¿Hay esperanza?

Afortunadamente, la nueva estrategia ​De la Granja a la Mesa​, la piedra angular del Pacto Verde europeo diseñada con la finalidad de garantizar un "sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible", defiende la necesidad de una transición proteica.

Amparándose en esta estrategia, organizaciones como ProVeg Internacional están trabajando para lograr que la Comisión Europea destine sus fondos públicos a apoyar la creación de este nuevo modelo alimentario sostenible en vez de seguir promocionando el consumo de productos de origen animal.

Por eso me pregunto: ¿campañas como la de Let's Talk about Pork son lo mejor para todos? Necesitamos que la Unión Europea destine sus recursos a ayudar a la ciudadanía a adoptar una alimentación más vegetal, no a seguir consumiendo cantidades ingentes de carne y de productos lácteos.