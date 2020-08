Por una educación ecológica: 9 voces expertas

Escuelas sostenibles

Manolo Vílchez

Al abrir la majestuosa puerta que permite la entrada lateral a la iglesia del convento de Santo Domingo, en el centro de Pollença –apacible población mallorquina situada entre montañas y bastante cerca del mar– uno sabe de antemano que se va a sumergir en un océano de estimulantes enfoques culturales y sociales sobre el presente y el futuro de la educación.

La Fundació Educació per la Vida, presidida por Guillem Ferrer, y el Encuentro Educació per la Vida que organiza periódicamente, promueven una educación que no existe todavía en las escuelas mediante una red de iniciativas de vanguardia que intentan dar respuestas a la actual situación mundial. Ecología, espiritualidad, economía de la felicidad, libertad y servicio a la comunidad son algunos de los valores que fomentan.

La inspiración de Greta Thunberg

Este año, el XV Encuentro, celebrado en octubre de 2019, estuvo centrado en la educación holística, la crisis climática y el activismo, y contó con destacados ponentes locales e internacionales.

De alguna manera, la joven activista global Greta Thunberg estuvo presente como símbolo de la juventud en acción y de las personas que indagan en qué senda transitar para mantener y mejorar la vida humana y su impacto sobre la tierra y sus ocupantes.

Las personas comprometidas con estos valores que participaron en el encuentro reflexionaron sobre los cambios que necesita la educación para caminar hacia una sociedad sostenible y libre.

9 personajes por el cambio en las escuelas