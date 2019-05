"El lindano es un riesgo para nuestra salud y nuestras aguas"

Contaminación

El HCH-Lindano se utilizó como insecticida en la agricultura y para tratar piojos y sarna en humanos, y parásitos en la ganadería. La UE lo prohibió completamente en 2008 después de que dejara de producirse en los 90.

Pero 30 años después sigue presente en el agua de varias cuencas hidrográficas españolas sin que hasta ahora la Administración haya hecho ningún esfuerzo por controlarlo.

Ecologistas en Acción lo ha puesto en la agenda y ya ha logrado que el País Vasco y Navarra, dos de las 13 comunidades afectadas, se comprometan a tomar medidas.

Porque el lindano es tóxico por inhalación, a través de la piel, por ingestión y a través de la cadena trófica mediante el agua utilizada para regar o cocinar. Desde 2015 la OMS lo catalogó en el Grupo 1 como cancerígeno para humanos. Por tanto, constituye un gran riesgo.

Javier Vázquez, el responsable de lindano de Ecologistas en Acción, explica la grave contaminación que sufren 9 cuencas hidrográficas españolas en esta entrevista.

Una sustancia peligrosa a la que España no presta suficiente atención

—¿Cómo ha llegado el lindano a los ríos?

—A través de los residuos vertidos ilegalmente en la infinidad de vertederos que no se controlaron cuando se cerraron las fábricas que lo producían, porque por cada kilo de lindano se generaban 9 kg de residuos. De esta manera ha ido a parar a 9 cuencas hidrográficas de 13 comunidades y ha contaminado los acuíferos a través del suelo que ha contaminado también. Es un riesgo para nuestra salud y nuestras aguas. Por eso el Parlamento Vasco y el de Navarra aceptaron a finales de marzo de este año 2019 la PNL (Propuesta no de Ley) que Ecologistas en Acción presentó para pedir un plan de acción que hacemos extensivo a todas las administraciones.

—¿Qué medidas pedís?

—Queremos que el lindano se trate como lo que es, una sustancia prioritaria peligrosa. En este caso, la legislación sobre calidad de aguas de consumo humano exigiría que esta sustancia no rebasara los 40 ng/l. Sin embargo, el lindano se considera en España solo como un plaguicida, y por lo tanto se somete a la normativa general de estos contaminantes, que establece límites más altos: 100 ng/l para plaguicidas individuales y 500 ng/l para el total. No es razonable aplicar a las aguas de consumo humano unos límites de presencia de determinados contaminantes más permisivos en vez de preocuparse por la salud de las personas, ya que el lindano es biocaumulativo y un disruptor endocrino capaz de alterar el sistema reproductor, hormonal y neurológico.

—¿Está en el agua del grifo?

—No tiene por qué pero sí está en las cuencas del Tajo, Ebro, Duero, Júcar, Segura, Miño-Sil, Guadiana, Guadalquivir y Cantábrico-Oriental. De 2012 a 2016 ha aumentado su presencia aunque desde 2012 se tenían que plantear medidas para eliminarlo que no se han llevado a cabo. De hecho, la Comisión Europea ha llamado la atención al Estado español por 25 incumplimientos en los planes hidrológicos, y uno es este.

Desde el 2018 el lindano está completamente prohibido en la UE

—¿Cuándo se dejó de usar el lindano en los productos para los piojos?

—2008 que fue el plazo máximo que se dio para su retirada total. Desde entonces es ilegal venderlo, transportarlo y usarlo. Y si hubiera existencias habría que retirarlas a un vertedero autorizado.

—¿Dónde estaban las fábricas de lindano?

—En Vizcaya, Barcelona, Tarragona, Madrid y Galicia (allí estaba la planta químico-farmacéutica de Zeltia). Y los residuos están en sus inmediaciones. Se depositaron en tierra firme, casi siempre en bosques o a cubierto. Pero cuando Zeltia dejó de producirlo en O Porriño no se deshizo de él y lo dejó en el mismo lugar donde luego se construyeron viviendas de protección oficial y un parque. Esto ha enfermado a mucha gente. Es un daño reconocido por una sentencia, porque hubo causa-efecto. Además, ahora ya se ha encontrado en sangre en las personas afectadas, un paso más ya que primero se acumula en la grasa.

—¿Qué más riesgos comporta que los vertederos no estén controlados?

—El lindano no arde pero a temperaturas altas se descompone en fosgeno, el gas que se utilizó en la Primera Guerra Mundial para gasear, para matar. En cuanto lo respiras, te mueres porque fue diseñado para eso. Por esto estos vertederos son muy peligrosos en caso de incendio para las brigadas forestales, que no suelen entrar con el equipo autónomo de respiración que podría salvarles la vida.

Hay que instalar filtros de carbono activo en los ríos

—¿Hay forma de neutralizarlo cuando está en el agua?

—No, solo retenerlo en las cuencas instalando estaciones de microfibras de carbono activo. Pero estos filtros no se están usando, y mira que entre las joyas en peligro está Doñana. Por tanto, ahora no se cumple con la legalidad. La Administración podría encapsularlo para, de momento, aislarlo y mientras tanto está obligada a buscar los focos enterrados ilegalmente porque no hay un mapa. Pueden encontrar estos focos a través de las muestras de agua recogidas en la cuenca. Pero eso cuesta dinero y, además, luego hay que actuar para remediarlo.

—¿No se puede eliminar con plantas de biorremediación?

—No, solo hay una transgénica que se come una parte del lindano. Y hay un estudio que está haciendo la Universidad del País Vasco con nanopartículas de hierro que consigue un 90% de remediación in situ. Por eso proponemos una mesa de trabajo coordinada con distintas partes, afectados y la comunidad científica, para crear debate y estudiar cómo arreglarlo.

—¿Por qué no se cuida mejor el agua?

—No hay protección para la salud pública con respecto al agua de calidad, que tiene que estar garantizada y no solo en el grifo de casa. Parece mentira que la cuidemos tan mal cuando va a volver a nosotros, porque es siempre la misma, solo que pasa por distintos ciclos. Así que hay que usarla con raciocinio y no ensuciarla.