Actividades de mayo para apuntar en tu agenda

Agenda 2019

¿Qué planes tienes para este mes de mayo? La primavera está espléndida e invita a salir de casa. Este mes te acompañamos a algunas de las citas más importantes del año, como la feria Biocultura en Barcelona, que este año celebra su 26ª edición. ¡Allí estaremos!

Y, cómo no, seguimos disfrutando del espectáculo de la floración en nuestros campos... Te lo contamos todo para que no te pierdas ningún detalle.

BioCantabria

Santander avanza en su lucha por la sostenibilidad y acoge en su Palacio de Exposiciones la III Feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable.

BioCantabria es una ocasión de oro para conocer, adquirir y degustar productos ecológicos de la región.

Cuándo se celebra: 3, 4 y 5 de mayo

3, 4 y 5 de mayo Dónde: Palacio de Exposiciones, Santander

Biocultura Barcelona

La cita ineludible del sector ecológico español, Biocultura Barcelona celebra su 26ª edición en la ciudad condal.

El Palau Sant Jordi reunirá a más de 700 expositores de alimentación bio, cosmética ecológica, moda sostenible, casa sana, bienestar y salud, eco-estilo de vida, turismo responsable, artesanías y ONG's.

Paralelamente a la exposición se celebrarán más de 400 actividades y se espera superar los 70.000 visitantes.

¡No te pierdas lo que organiza Cuerpomente! Vísitanos en el stand nº 3 de la zona 1 y participa en el sorteo de 30 suscripciones. Solo por hacerlo conseguirás una revista de regalo. Además, participa en nuestras siguientes actividades:

Martina Ferrer dará la charla " 100 ideas para vivir sin plásticos " en la Sala 3 (Bienestar y salud) el día 9 de mayo a las 18h.

dará la charla " " en la Sala 3 (Bienestar y salud) el día 9 de mayo a las 18h. Quim Vicent hablará sobre " ¿Cómo influyen las emociones en nuestro cuerpo? " en la Sala 1 (Bienestar y salud) el día 11 de mayo a las 15:15h.

hablará sobre " " en la Sala 1 (Bienestar y salud) el día 11 de mayo a las 15:15h. El Chef Prabhu ofrecerá un showcooking de " Platos creativos con legumbres " en el Showcooking 2 (Cocina) el día 11 de mayo a las 15h.

ofrecerá un showcooking de " " en el Showcooking 2 (Cocina) el día 11 de mayo a las 15h. El chef Anay Bueno cocinará "Alcachofas rellenas de quinoa" en el Showcooking 2 (Cocina) el día 9 de mayo a las 17h.

cocinará "Alcachofas rellenas de quinoa" en el Showcooking 2 (Cocina) el día 9 de mayo a las 17h. Marcela Burgos dirigirá el showroom "Cómo hacer en casa jabones naturales" en el Showroom Ecoestética.

Cuándo se celebra: del 9 al 12 de mayo

del 9 al 12 de mayo Dónde: Palau Sant Jordi, Barcelona

Festival del piorno en flor

La retama (Cytisus scoparius) o piorno, como se la conoce en la sierra de Gredos, es un arbusto humilde que cuando está en flor cubre el monte bajo de amarillo.

En mayo y junio Gredos le dedica un original festival y ofrece rutas para disfrutar de la belleza de su floración. Aquí puedes consultar su calendario de actividades.

Cuándo se celebra: del 16 de mayo al 24 de junio

del 16 de mayo al 24 de junio Dónde: norte de Gredos

Festival Ecozine para reivindicar el planeta

Este certamen internacional de cine sobre medio ambiente celebra su 12ª edición. Este año exhibirá más de 80 filmes en una edición centrada en una Europa "comprometida con los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente".

Cuándo se celebra: 3 al 19 de mayo

3 al 19 de mayo Dónde: Zaragoza

Handmade Festival Barcelona

¿Eres fan del do it yourself? Esta será tu cita favorita de mayo. Handmade Festival vuelve en su 6ª edición con una selección de talleres y expositores de hilo, papel, bricomanía y madera.

Además, contará con más de 300 actividades para conocer, aprender y explorar, espacios para vender y comprar, música para escuchar y bailar, food trucks para recuperar energía… Si vas con tu abuela el domingo, ellas entran gratis.

Cuándo se celebra: 3, 4 y 5 de mayo

3, 4 y 5 de mayo Dónde: Recinto de Montjuïc, Fira de Barcelona

Trashumancia de caballos

La Fundació Miranda propone acompañar a su manada de caballos libres desde el Garraf hasta los pastos de alta montaña del Pla de l’Orri, donde pasan el verano.

Cuándo se celebra: de mayo a noviembre

de mayo a noviembre Dónde: Pla de l'Orri, sede de la fundación en el Alt Berguedà.

Primer Festival de Fermentados de España

Sandor Katz, Kirsten y Christopher Shockey y Nerea Zorokiain son algunos de los expertos que participarán en Pamplona en el Primer Festival de Fermentación de España.

Cinco días intensos de charlas, degustaciones y cursos te esperan. Aquí puedes encontrar el calendario de actividades.

Cuándo se celebra: del 22 al 26 de mayo

del 22 al 26 de mayo Dónde: Pamplona

Expo Som Natura

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona propone mediante Som Natura 18 instalaciones audiovisuales una experiencia que despierta emociones y anima a actuar para proteger la naturaleza. Una parte de la muestra difunde proyectos catalanes innovadores y sostenibles.

Cuándo se celebra: hasta noviembre

hasta noviembre Dónde: Sala de exposiciones temporales del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

La gran fiesta del cine medioambiental en Canarias

El municipio de Garachico, en la isla de Tenerife, acoge el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FIMEC), que este año celebra su vigésima primera edición.

En esta edición abordará las energías renovables. De hecho, FIMEC es un festival sostenible que intenta reducir su huella al máximo posible.

Cuándo se celebra: del 25 de mayo al 2 de junio

del 25 de mayo al 2 de junio Dónde: Convento de San Francisco, en Garachico (Tenerife)

Un domingo al aire libre en el Poble-sec de Barcelona

El domingo 19 de mayo se celebra por primera vez Flors al Mercat, un mercado de flores y plantas que quiere fomentar la cultura de la flor e iniciativas de sostenibilidad urbana. En un ambiente familiar, rodeados de flores y plantas, y de artesanía inspirada en la naturaleza, se podrá participar en actividades y talleres creativos y de sostenibilidad, de buena música y de deliciosas propuestas de brunch y aperitivo.