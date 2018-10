En Canadá ya se puede comprar marihuana para uso personal

Autocuidado de la salud

El primer país del mundo en legalizar el consumo no terapéutico de marihuana fue Uruguay, un pequeño estado americano de 3,5 millones de habitantes, dirigido en 2017 por un presidente de izquierdas y peculiar como José Mújica.

Pero ahora ha sido un país de los más desarrollados del mundo, miembro del G7 y con 36 millones de habitantes, dirigido por un joven liberal progresista, Justin Trudeau, el que ha dado el paso. Desde el pasado 17 de octubre, en Canadá ya se puede vender, comprar y consumir libremente marihuana.

Canadá autoriza la venta de marihuana controlada en pequeñas dosis

La ley uruguaya establece que la marihuana legal debe ser vendida en farmacias. En Canadá, la comercialización depende de las normativas locales. En unas provincias se vende en oficinas públicas creadas para tal efecto, mientras que en otras la venta queda en manos privadas (sobre todo se realiza a través de tiendas online).

La marihuana procede de productores autorizados (188 en estos momentos) y cada ciudadano mayor de 18 años puede adquirir paquetes simples hasta un total de 30 g. La ley también establece que cada ciudadano tiene derecho a poseer cuatro plantas de marihuana para su consumo personal (excepto en las provincias de Quebec y Manitoba).

Aunque la medida cuenta con el apoyo del 70% de la población, el gobierno de Québec quiere aumentar a 21 años el mínimo de edad para poder adquirir marihuana para proteger la salud de los más jóvenes.

¿Es sano consumir marihuana?

La ley canadiense no entra en detalles sobre los efectos en la salud de la marihuana. Simplemente no existen motivos para mantener la prohibición que no puedan aplicarse al alcohol o el tabaco.

De hecho, el objetivo del gobierno canadiense no es promover el consumo, sino "reducir el acceso de los jóvenes al cannabis y proteger la salud y seguridad pública asegurando la calidad de los productos".

En Canadá ya era legal el consumo medicinal de marihuana bajo control médico. Ahora, en virtud de la ley C-45 (Cannabis Act), queda autorizado y regulado el llamado consumo recreativo, lúdico o libre.

La utilización de estos términos es confusa y puede dar lugar a malentendidos. ¿Una persona que decide libremente consumir marihuana no puede hacerlo en el marco del autocuidado integral de su salud? Si no se está enfermo y no interviene un médico, ¿el consumo solo está relacionado con la diversión?

En el marco del autocuidado de la salud

Como dice el doctor en Bioquímica Manuel Guzmán, una de las mayores autoridades mundiales sobre los efectos del cannabis en la salud, se puede consumir marihuana como una ayuda al crecimiento personal pues "disminuye la ansiedad, mejora el estado de ánimo y permite una mayor 'paz espiritual'".

Desde este punto de vista, el consumo de marihuana será tan recreativo o terapéutico como pueda serlo el del ginseng o la manzanilla.

Por otra parte, los efectos de la salud del cannabis dependen de factores como la dosis, las características individuales del consumidor y las formas de consumirlo. De todo ello depende que sean más o menos positivos o negativos.

La mayoría de expertos coinciden en que conviene evitar la combustión, pues se producen sustancias cancerígenas y desconocidas, y recomienda la administración en forma de aceite bajo la lengua o la vaporización.

México, el próximo

México podría ser el siguiente, pues la legalización ya cuenta con jurisprudencia a favor y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está redactando un proyecto de ley similar al uruguayo.

En España, Pablo Iglesias ha declarado que Podemos también está a favor de la legalización, pero portavoces del Ministerio de Sanidad han aclarado que la legalización "no está en la agenda". De hecho, la comisión del Congreso para la regulación del cannabis medicinal lleva meses paralizada.