EconSentidos: cambiar el mundo desde el plato

Una escuela con sentido

A mis 43 años, puedo decir que soy una persona muy afortunada. Desde que nací tuve una educación poco convencional, basada en el cariño y la libertad a la hora de elegir mi camino.

A los 5 años de edad, mis padres me pusieron unas botas de montaña y me llevaron a la Sierra de Madrid. Todas esas salidas "al monte" y la forma de ver el mundo de mis padres despertaron en mí la admiración por la naturaleza.

Cuando llegó el momento de elegir qué estudiar, me hice agrónoma, aunque lo que aprendía se alejaba de cómo entiendo yo el cultivo de los alimentos. Al terminar, hallé lo que anhelaba en el Máster de Agricultura Biológica de la Universidad de Barcelona.

De la mano de Montse Escutia y Vida Sana, comencé a relacionarme con los referentes del sector ecológico. Productores, elaboradores, formadores… Todas esas personas que generosamente han compartido su conocimiento para que yo formase mi propio criterio.

Mi filosofía: cambiar el mundo desde el plato

Mis dos abuelas eran grandes cocineras, y las vacaciones de mi infancia las asocio a los aromas de la cocina de mi abuela materna y a las "comilonas" de las celebraciones en mi familia paterna.

No recuerdo exactamente cuándo empecé a interesarme por la alimentación saludable. Lo que sí recuerdo fue mi primera "dieta détox": ¡a los 8 años! Con unos padres alternativos, cuando surgía un problema de salud en casa se trataba de una forma diferente. Así que recuerdo ir al cole con el termo de caldo depurativo durante 15 días.

He probado todo tipo de dietas: disociada, vegetarianismo, macrobiótica, vegana… Ahora me he relajado un poco, aunque no como carne y mi dieta se basa en alimentos ecológicos.

Por todo lo descubierto, aprendido y vivido, creo que "cualquier persona puede cambiar el mundo como mínimo tres veces al día". Si bien la mayoría de la gente que consume ecológico o se alimenta de forma más consciente lo hace para tener mejor salud, hay una minoría que lo hacemos por un bien común.

Mi principal objetivo al consumir ecológico es dejar a las generaciones venideras un planeta como mínimo igual al que nos encontramos. Cada vez que decidimos consumir ecológico estamos apostando por la salud del planeta, de las personas que cultivan nuestros alimentos y la nuestra.

Al comer alimentos ecológicos y reducir el consumo de ingredientes de origen animal, estamos haciendo un acto revolucionario a favor del medio ambiente. Estoy convencida de que cada persona tiene el gran poder de cambiar las cosas. Si alguien lo duda, solo tiene que practicarlo y observar qué sucede.

EconSentidos, una escuela para facilitar el cambio

Hace un año y medio emprendí un nuevo proyecto de vida llamado econSentidos con el que seguir creciendo y desarrollando mi pasión.

Con mi entusiasmo por el medio ambiente y apoyada por mi pareja, mi socia, la familia y mis referentes en alimentación consciente (Olga Cuevas, Lucía Redondo y Montse Vallory), abrí en Madrid un espacio muy especial.

Con este proyecto deseo facilitar el cambio a todas aquellas personas que quieren vivir en sintonía con la naturaleza, con libertad para elegir qué comprar y sin tener que desesperar en el intento.

En econSentidos hay cursos, talleres y experiencias de todo tipo. El fuerte es la alimentación, pero también se tienen en cuenta la moda, la cosmética, la agricultura, vivir sin tóxicos, el empoderamiento, las terapias alternativas, el consumo responsable y actividades en familia.

La escuela está en un espacio libre de tóxicos. La pintura es ecológica, los muebles están hechos con restos de poda (sin talar árboles) o reciclados, los utensilios son saludables, se siguen criterios de gestión ambiental… Pero, sobre todo, hemos creado una atmósfera cálida para disfrutar y sentirse a gusto.