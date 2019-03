¿Conoces a las 11 'influencers' veganas con más seguidores?

El blog Nutrition is the new black otorgó a Victoria Lozada un lugar importante entre las referencias de la nutrición vegana con rigor científico.

En Instagram la siguen más de 168.000 seguidores a los que les encanta leer las recetas y consejos bien explicados que acompañan las fotos. En la web nutritionisthenewblack.net publica artículos extensos sobre las cuestiones básicas de alimentación, dentro de la filosofía vegetariana. Le encanta deshacer mitos y poner mucho sentido común en las recomendaciones.

Ha escrito La buena nutrición (Ed. Plataforma) y trabaja en el Centro de Nutrición Aleris.