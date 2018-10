Oscar Di Montigny: "El Amor es el acto económico por excelencia"

Economía 0.0

Oscar Di Montigny llega desde Milán (Italia) para animarnos a tomar las riendas de nuestras vidas y explicarnos que un economía justa, donde el centro del sistema sean el Ser Humano y su felicidad, es posible.

En El tiempo de los nuevos héroes (RBA), su primera obra publicada y best seller en Italia, nos explica lo que él ha bautizado como Economía 0.0. Pero no esperes encontrar herramientas concretas, esto no es una guía que te ofrece un paso a paso. Oscar di Montigny va más allá, tratará de que busques en tu interior la respuesta a las preguntas que te pues estar haciendo o que te surjan a medida que lees su libro.

Entrevista a Oscar Di Montigny

¿Qué es la Economía 0.0?

La Economía 0.0 es una provocación y al mismo tiempo una motivación. Economía se define como el arte de dirigir y administrar bien las cosas de la familia y del Estado, pero ¿qué es bien?, ¿perfectamente?, ¿solo es un resultado económico implica beneficio? No, bien es bien.

Y 0.0 es una cifra del lenguaje actual. Estamos en una época en la que todos queremos ser 2.0, 3.0, 4.0, 5.0… y si no eres esto, no eres nada. Por eso yo hablo de 0.0, para provocar, porque 0.0 no significa ir hacia atrás, ni ir despacio, es ir hacia dentro, donde todos somos lo mismo, es buscar lo que es el bien, porque yo creo realmente que el hombre es bueno.

Provocar es un término que se encuentra a menudo en las páginas de su libro. ¿Busca movilizar a esta sociedad?

Sí, mi proyecto es activar un movimiento revolucionario que parta de una pequeña revolución personal, donde el héroe, en su simplicidad, aspire todos los días, en cada momento, a ser un hombre mejor y deje de delegar en los otros, en los políticos, la solución de los problemas.

Acaba de hablar del héroe, término que también forma parte del título de tu obra, pero ¿podrías explicarnos que es para usted un héroe?

Un héroe es una persona que realiza un acto extraordinario de coraje, el cual comporta o puede comportar el sacrificio consciente de sí mismo para el bien propio y común. Mi provocación consiste en decir: “No esperemos más Mandela, Gandhi, Martin Luther King…, ¡hagámoslo nosotros!”. Estamos interconectados, tenemos una gran responsabilidad, porque todos desempeñamos alguna tarea en esta sociedad (periodistas, profesores, personal de mantenimiento), así que hagámoslo con amor y recibiremos amor.

¿Por qué “el amor es el acto económico por excelencia”?

Durante este último año y medio, hacia el final de mis intervenciones públicas, suelo preguntar a los asistentes cuántos de ellos desean ser amados (demanda) y cuántos desean amar (oferta). La respuesta es todos. Mi reflexión entonces es que el mercado está garantizado, porque no solo la cultura cristiana nos dice que es dando que se recibe, sino que la estrategia económica se basa precisamente en eso, en dar para tener.

Pero en ocasiones no recibimos en la misma medida que damos…

Lo que ocurre es que a veces no reconocemos la moneda con la que se nos paga. Quizá tú me das dinero y yo te pago con una idea, pero en tu cabeza está que si me das dinero yo debo pagarte con dinero. No todos hablamos el mismo lenguaje y si tu intención es recuperar la misma moneda que has dado, no estás dando nada. Por eso, repito, es habitual que nos equivocamos al reconocer la moneda con la que se nos paga, y sobre todo el tiempo en el que se hace, ya que a menudo deseamos que nos sea devuelto inmediatamente, y en ocasiones esto llega con el tiempo.

Dice que el dinero no da la felicidad.

No, el dinero es una energía para hacer suceder cosas. Entonces, cuanto más dinero tienes, más cosas puedes hacer suceder. Pero para mi, no es el más rico el que hace suceder más cosas, sino que el más rico es el que hace suceder cosas más útiles. Por ejemplo, no eres rico, tu trabajo es mantener limpia la calle. Yo salgo, veo una calle limpia, disfruto de tu trabajo y te lo agradezco. Tú serás rico, rico de mi gozo, del gozo que me has dado de darme una calle limpia. Estamos en el inicio de una revolución, pero yo no he dicho que sea fácil.

Usted trabaja en un importante grupo bancario, ¿qué papel juegan los bancos en la Economía 0.0?

Los bancos, las finanzas -que no es la economía- se tienen que revolucionar, deben poner su inteligencia al servicio de la colectividad, que no es lo mismo que dar un poco a todos. Esto es un error, porque si yo recibo sin hacer nada, mi inteligencia se oxidará, pero es muy útil para quien quiere hacerme pensar que le debo algo. Los bancos deben premiar la inteligencia del ser humano, es decir, deben dar dinero para que las personas, con su inteligencia, puedan hacer algo.