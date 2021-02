Go Zero Waste: una app para producir menos residuos personales

Cuando en agosto de 2018 nos propusimos comprobarlo en primera persona haciendo nuestra compra semanal a conciencia, nos dimos cuenta de las barreras que nos impedían hacerlo: ¿dónde encuentro, cerca de mi, todo lo que necesito?¿Cuáles son los primeros pasos que puedo dar?

A partir de esta experiencia nació la idea de crear Go Zero Waste App, una herramienta práctica para facilitar los primeros pasos hacia un estilo de vida que genere menos residuos.

A finales de ese año organizamos una campaña de crowdfunding que nos permitió recaudar dinero para poder lanzar una primera versión y desde entonces hemos trabajado para mejorarla y que sea una ayuda para aquellas personas que empiezan este camino.

Siguiendo los pasos del movimiento "zero waste"

Cada vez somos más las personas que, conscientes y preocupadas por la cantidad de residuos que generamos y el impacto que estos tienen en el planeta, decidimos dar esos primeros pasos para reducir residuos en casa y fuera de ella.

El movimiento "zero waste" o "residuo cero", popularizado por Bea Johnson en su libro Zero Waste Home (Residuo cero en casa) gana adeptos cada día bajo la premisa de reducir al máximo los residuos que generamos y seguir la regla ampliada de las famosas tres “R”: no solo reducir, reutilizar y reciclar, sino también repensar, reparar, rechazar....

No se trata solo de comprar a granel o utilizar una botella de agua reutilizable. Este movimiento lleva toda una filosofía de vida detrás que promueve acciones como la reducción de desperdicio alimentario o la reivindicación de la compra de segunda mano.

Algunos aspectos se traducen en acciones puntuales sencillas como optar por un móvil reacondicionado en vez de uno nuevo y otras requieren de un cambio de hábitos, como rechazar los envases de un solo uso o acostumbrarse a llevar una bolsa reutilizable siempre encima.

Go Zero Waste App incluye una sección de sencillos retos con más de 100 consejos para facilitar este camino personal hacia una vida con menos residuos. Son pequeños cambios que podemos ir incorporando en la cocina, en el baño, de viaje o en el espacio de trabajo.

Promover el comercio local

Go Zero Waste App cuenta con un mapa que permite localizar tiendas a granel, ropa de segunda mano, servicios de reparación, restaurantes comprometidos con el "residuo cero" o puntos verdes para llevar los residuos especiales.

Uno de los objetivos principales del proyecto es la promoción de los negocios de proximidad. El comercio local es agente de cambio en los barrios, enriquecen el tejido comercial y la vida vecinal, y ofrecen un servicio cercano y especializado frente a las grandes superficies.

Pensamos que este pequeño comercio es un eje esencial del consumo más responsable y sostenible y por ello parte de nuestra misión es ponerlo en valor y darle voz tanto en la app como en nuestras redes sociales.

Otra manera de comprar

¿Qué pasaría si mañana dejaras de comprar alimentos envasados? Por un lado, deberías acostumbrarte a llevar siempre tus bolsas y tápers para hacer la compra a granel. Esto requiere un cambio de hábitos y un poco de organización.

Por otro lado, evitar el sobre envasado en nuestras compras hace que descartemos algunos productos como los ultraprocesados o la bollería industrial.

Así que este estilo de vida sirve también como aliciente para realizar cambios beneficiosos en nuestra dieta.

Con el residuo cero, ¿ahorras o gastas más dinero?

Habitualmente nos preguntan si este tipo de consumo es más caro y siempre respondemos con un “depende”. Y es que si de la noche a la mañana pasas de comprarlo todo en el supermercado a comprar todo a granel seguramente notarás un aumento en tu gasto mensual, especialmente si algunos de estos productos son ecológicos.

No obstante, hay que cogerle el truco a este estilo de vida: saber dónde comprar y cuándo, optar por el productos de temporada, organizarse mejor, dejarse aconsejar y sobre todo, utilizar mejor nuestros recursos.

Por ejemplo, el desperdicio alimentario es un gran problema en el mundo y un agujero en el bolsillo invisible para muchos hogares. Se calcula que se desperdicia un tercio del total de los alimentos que producimos y esto tiene consecuencias sociales y económicas.

Pues bien, aprendiendo a reducir el desperdicio de comida en casa, evitando que los productos se nos estropeen o aprendiendo recetas de aprovechamiento que nos permitan usar partes de los alimentos que normalmente desechamos, podemos conseguir un ahorro de dinero considerable al cabo del año.

Otro aspecto importante del ahorro vinculado al "residuo cero" es la cultura de la reparación, la reutilización y la segunda mano. Imaginemos que, por ejemplo, al cambiarnos el móvil, en vez de comprarnos el último modelo, optamos por un móvil reacondicionado. Con esta simple decisión nos estaremos ahorrando cientos de euros y evitando que se tenga que fabricar un teléfono nuevo con todo el impacto ambiental que conlleva.

Estos son solo algunos ejemplos que cuestionan la falsa creencia de que una vida más “ecofriendly” lleva consigo un mayor gasto.

¿Te animas a dar el primer paso hacia la vida "residuo cero"?

Existen hoy en día infinidad de recursos en Internet sobre "zero waste" en forma de libros y blogs, además de tutoriales y cuentas en redes sociales. No obstante, nos pareció útil y práctico contar con una herramienta integrada en tu móvil que facilite todos estos cambios en tu día a día. Este fue el motivo que nos llevó a emprender.

Al crear la app Go Zero Waste quisimos justamente facilitar que cualquier persona que se inicia en este mundo cuente con opciones en la palma de la mano. Esperamos que quien nos lea encuentre en ella la ayuda que necesita para iniciarse hacia una vida con menos residuos y un consumo más responsable y local.

Go Zero Waste app está actualmente disponible para dispositivos Android y iOS en trece países, cuenta con más de 4.000 negocios adheridos y cuenta con expandirse a todo el mundo con la colaboración de una creciente comunidad.