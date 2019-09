Los estudiantes se manifiestan por el clima y preparan la gran huelga

Hoy viernes día 20, a tres días de que se celebre la Cumbre del Clima en la ONU (Nueva York), comienza la semana de movilizaciones que culminará con la Huelga Mudial por el Clima (#ClimateStrike) con los estudiantes como protagonistas.

En las ciudades españolas, como en más de 2.000 poblaciones del resto del mundo, habrá sentadas de estudiantes en lugares estratégicos.

En Madrid se ha elegido el Congreso de los Diputados, cuyos inquilinos no tienen prisa por formar gobierno ni por tomar medidas eficaces contra la emergencia climática. Este paro estudiantil es solo un anticipo de lo que ocurrirá el próximo viernes 27, cuando la Huelga Mundial por el Clima se convertirá con toda probabilidad en un hito histórico.

Los estudiantes realizarán a partir de las 11 horas una marcha desde la Gran Vía hasta la Plaza del Callao, convocados por Save The Planet Now, que reúne a los jóvenes de Fridays For Future, liderados por Greta Thunberg, más de 350 organizaciones sociales y 100 intelectuales, como Manuel Rivas, Rosa Montero, Elvira Lindo o Fernando Aramburu.

Muchas maneras de participar en la #ClimateStrike

En Barcelona, diferentes organizaciones han convocado una serie de acciones reivindicativas. Espacio Ambiental Cooperativa e ISGlobal invitan a los ciudadanos a que ocupen plazas de parking transformándolas en espacios para las personas. Es una acción que se realizará en más de 200 ciudades del mundo bajo el lema #parkingday.

Por otro lado, la UGT convoca una bicicletada popular que comenzará a las 11 horas en la plaza de las Glorias. Su objetivo es contribuir a la conciencia de la necesidad de una movilidad más sostenible.

En Zaragoza, a las 19 h comenzará una concentación en el Paseo Echegaray, detrás del edificio de La Lonja, con una vigilia nocturna y actividades que se mantendrán durante 24 horas seguidas.

Estos son solo algunas ejemplos de los cientos de acciones previstas para hoy. La organización Fridays For Future Internacional ha creado un mapa del mundo donde puedes descubrir las convocatorias más cercanas a tu localidad relacionadas con la #ClimateStrike: https://www.fridaysforfuture.org/events/map#

A través de las redes sociales

Además todos los estudiantes y ciudadanos pueden participar sumándose a la manifestación o enviando fotos, vídeos y comentarios a través de Instagram, Facebook, Twitter con los hashtags: #climatestrike #fridaysforfuture #350org y #savetheplanetnow

Desde hoy y hasta el próximo día 27 se llevarán a cabo más de 4.700 acciones en 142 ciudadaes del mundo. El próximo sábado será un día culminante para el movimiento Fridays For Future, pues su fundadora, Greta Thunberg, intervendrá en la Cumbre de la Juventud por el Clima en la sede de la ONU, dos días antes de que se celebre la Cumbre del Clima con la presencia de los jefes de gobierno.