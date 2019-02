5 ideas para reciclar con creatividad

DIY

Reciclar va más allá de depositar residuos en un contenedor de color. Con la fiebre del DIY (Do it Yourself) todos podemos ser artistas del reciclaje. "Cualquier material es un tesoro que saca nuestra parte más creativa. En algunos países el reciclaje se está convirtiendo en una forma de artesanía contemporánea", afirma Tanja Grass, organizadora de DrapArt, un festival de reciclaje creativo que se celebra en Barcelona.

1. Nueva vida para las botellas de plástico

Los más ingeniosos hacen con ellas lámparas, juguetes, maceteros e incluso escobas y casas. En internet proliferan blogs con ideas atrevidas. Por otro lado, con grandes sacos plásticos de pienso para animales se hacen en el sureste asiático prácticos bolsos que se venden a los turistas.

2. Palés que se convierten en muebles

Mesas, somieres, estructuras de sofá o jardines verticales, cabeceros… La lista de objetos que se pueden hacer con unos simples palés es interminable. El blog I love palets ofrecen ingeniosas propuestas.

3. Tetrabriks como semilleros

Además de otros usos, son muy útiles como semilleros, porque caben en cualquier alféizar de ventana.

4. Chatarra para jugar

Guixot de 8 es un colectivo que hace juegos con chatarra y todo tipo de residuos para montarlos en escuelas o fiestas populares y que son un estímulo para la imaginación infantil. "Aplicamos al juego principios físicos y mecánicos simples, para redescubrir la magia de un imán, el reflejo de un espejo, la parábola de una bola... No se necesitan pilas ni enchufes, solo ganas de jugar."

5. Bisutería con cápsulas de café o teclas de ordenador

Los collares hechos con cápsulas de café usadas son el ejemplo de que cualquier material puede ser un divertido complemento, como las teclas de ordenador que usan en Drap Art para hacer anillos.