Cómo montarte un fondo de armario sostenible

Moda sostenible

Para crearte un fondo de armario sostenible y saludable puedes dejar de consumir moda con contaminantes textiles nocivos para nuestra salud y el medioambiente, limitar el acceso a las marcas que ignoran la sostenibilidad o que explotan a los animales o a los trabajadores.

Evita los tóxicos en la ropa: pasan al torrente sanguíneo

No todos los tejidos que se denominan sostenibles porque se obtienen del reciclaje están exentos de fibras sintéticas derivadas del petróleo, por tanto no todos son ecológicos ni naturales.

Recuerda que al contacto con la piel, los tóxicos procedentes de los tintes y de aditivos, como los impermeabilizantes o retardantes de llama, penetran en el torrente sanguíneo y pueden provocar alteraciones endocrinas y alergias cutáneas o contribuir a la hipersensibilidad química múltiple (SQM), la fatiga crónica y la fibromialgia.

Las mujeres, que además están más expuestas a otros tóxicos, como los que se encuentran en los cosméticos y los productos de limpieza, son más vulnerables.

Potencia tu estilo personal

La moda convencional es el segundo sector más contaminante del planeta y produce más de lo que podemos consumir, tentándonos con precios bajos. Por eso hay que cambiar la forma de relacionarnos con nuestras prendas y elegirlas de forma más consciente. Hay que volver a hablar de estilo personal en vez de poner el foco en las marcas y las tendencias, que uniformizan y promueven el consumismo.

Pautas para renovar tu guardarropa con nuevas ideas

Apuesta por los valores

Elige marcas con valores con los que te identifiques. Ethical Time es un nuevo buscador y app para seleccionar los valores que pides a tu marca: que sea vegana, residuo cero, proyecto social, tintes sostenibles… "Queremos que la gente elija todo lo que le haga sentir bien por fuera y por dentro, entre todas las tiendas y marcas de moda sostenible", dice la empresa. Antes de comprar, investiga la marca. Para eso está Google.

Busca tu ruta de shopping sostenible

Además de plataformas pioneras como Slow Fashion Next o espacios de marcas como el madrileño The Circular Project, se están urdiendo nuevas plataformas para fortalecer las rutas de shopping responsable. Muy reciente es Kalon Madrid, especializada en los diseños de "artesanos contemporáneos".

Mira más allá de la sostenibilidad de la prenda

Las condiciones dignas de trabajo de los que intervienen son tanto o más importantes que el proceso técnico de fabricación sostenible. La ética en la producción es un valor universal, pero está especialmente presente entre milenials, veganos, neorrurales o madres.

La moda sostenible no es cara

No necesitamos muchas prendas, sino pocas de mejor calidad para que sean más duraderas y que nos caractericen. Siempre puedes alternar las compras de ropa de diseño de autor, con segunda mano, vintage o prendas de intercambio, que puedes realizar a través de apps o grupos de amigos. La ropa usada siempre es la más sostenible.

No renuncies a comprar moda

Pero no hay que comprar por impulso, por costumbre, por ocio o para llenar un vacío. Un hábito saludable es contar las prendas que tienes en el armario y ponerte un límite por temporada y, antes de comprar, piensa si realmente lo necesitas.

En la moda se vive una vuelta a los orígenes. En el foro MOMAD, de Madrid, explican que el buen trato, la experiencia y el servicio está sacando a muchos clientes de las grandes superficies y marcas para llevarlos a espacios más personales y de diseñadores alternativos a la fast fashion. Puedes encontrar estos espacios en www.modaimpactopositivo.com

No te pierdas en los sellos

Hay muchas acreditaciones medioambientales y sociales: Bluesign, Gots, Oeko-Tex 1000, Cradle to Cradle… Pero piensa que las pequeñas marcas que no exhiben sellos también pueden hacer las cosas bien. Las certificaciones cuestan un dinero que algunas pequeñas marcas y diseñadores no se pueden permitir gastar.

Confecciona tu misma

Cada vez con más materiales, texturas, colores y estilos para elegir, la moda sostenible ha pasado a otro nivel. En Madrid, Be2Fabric es el primer showroom de tejidos sostenibles, creado para reunir la gran variedad de buena materia prima disponible e inspirar nuevas colecciones de ropa sostenible. Pueder ir, curiosear y adquirir al por menor para crear tus prendas, repararlas o actualizarlas.