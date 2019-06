Boicot al plástico en los supermercados

Llamamiento ecologista

Si te preocupan el cambio climático, la contaminación y la desaparición de especies de seres vivos, es hora de pasar de las palabras a los hechos. Y no hay mejor momento que del 3 al 9 de junio, durante la Semana Sin Plásticos, convocada por la comunidad Zero Waste España y apoyada por organizaciones ecologistas como Greenpeace y los grupos de estudiantes adheridos a #FridaysforFuture.

Algo que puedes hacer ya es no comprar en los supermercados frutas ni hortalizas envasadas con plásticos. Y también puedes llevar tus bolsas de tela para cogerlas a granel y pesarlas. De esta manera no generarás más basura de plástico y harás presión para que las distribuidoras de alimentos y las grandes superficies de venta dejen de cometer ese sinsentido.

Lleva tus bolsas de tela reutilizables al supermercado

El objetivo es que los compradores demuestren su poder y dejen de ser “activistas de sofá”, dicen los portavoces de Zero Waste. “Estamos cansados de escuchar a los supermercados decir que no eliminan plásticos porque sus clientes así lo demandan. Vamos a demostrarles que esto no puede seguir así", explica Alba García, responsable de la campaña de plásticos en Greenpeace España.

La producción del plástico y luego su incineración supone la emisión de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono con efecto invernadero.

Según Greenpeace, en España se recicla solo el 25% de los plásticos. El 75% restante va a parar vertederos, incineradoras y también a los ríos y los mares, que reciben cada año unas 12 toneladas de plástico. Como consecuencia, más de 1 millón de aves marina y más de 100.000 delfines y ballenas mueren a causa de los plásticos que se encuentran en los océanos.

Algunas medidas que puedes tomar

Para participar en el boicot y no llevarte plásticos a casa puedes tomar las siguientes medidas:

Planificar las compras y elegir tiendas que vendan no solo frutas y hortalizas, sino también legumbres, harinas, pasta o arroz a granel.

que vendan no solo frutas y hortalizas, sino también legumbres, harinas, pasta o arroz a granel. Ir a las tiendas con nuestras bolsas de tela reutilizables para llenarlas con los productos a granel.

para llenarlas con los productos a granel. Evita las pajitas, los platos, los cubiertos y todos los utensilios de plástico de un solo uso.

No compres café para llevar en vaso de plástico; puedes llevar tu taza de bambú, cristal o cerámica para que te la llenen.

puedes llevar tu taza de bambú, cristal o cerámica para que te la llenen. Tampoco uses cápsulas de café en casa (existen cápsulas metálicas rellenables para utilizar en las cafeteras exprés).

en casa (existen cápsulas metálicas rellenables para utilizar en las cafeteras exprés). En los productos que inevitablemente se venden envasados, prefiere las opciones de cartón y cristal.

Y además puedes compartir tus acciones en tus redes sociales con el hashtag #BoicotalPlástico.