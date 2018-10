Contaminantes comunes en el hogar dañan los riñones

Salud ambiental

Decenas de sustancias químicas que se encuentran en una variedad de artículos de consumo y en el hogar son capaces de dañar los riñones, sobre todo de los niños.

Esta es la advertencia que realizan investigadores de la Universidad de Duke en Durham en un estudio publicado en el Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

Los PFAS se acumulan en el cuerpo y dañan los órganos depurativos

Las sustancias artificiales y contaminantes que han hecho saltar las alarmas en el laboratorio del doctor John Stanifer, director del estudio, se denominan perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés).

Estos compuestos tóxicos son omnipresentes a nuestro alrededor:

Se encuentran en el aire que respiramos

En el agua potabilizada

En envoltorios de alimentos (como las bolsas de palomitas para microondas)

En productos de higiene personal como los champús, el hilo dental, el esmalte de uñas o el maquillaje

En las telas con tratamientos antimanchas o hidrófugos (como el Gore-Tex y otros tejidos impermeables)

En las sartenes y ollas antiadherentes (como las de teflón)

En pulidores, ceras, pinturas, productos de limpieza para el hogar y extintores.

Los PFAS no son biodegradables y tienden a acumularse en el cuerpo humano (también en los peces y en los animales terrestres).

Empeoran el funcionamiento de los riñones de varias maneras

Una vez dentro del cuerpo, llegan con la sangre hasta los riñones, órganos depurativos muy sensibles a los compuestos tóxicos. "Resulta fundamental entender cómo podrían contribuir estas sustancias a las enfermedades renales", ha afirmado Stanifer.

El equipo de Stanifer revisó 74 estudios sobre los PFAS y determinaron que se relación con un empeoramiento del funcionamiento de los riñones. Comprobaron que existen varias maneras en que estas sustancias pueden perjudicarlos.

La alternativa al PFOA del teflón, el GenX, también es perjudicial

Los investigadores han querido llamar especialmente la atención sobre uno de estos compuestos dañinos cuyo uso se está multiplicando, el GenX.

Este componente ha sido desarrollado por Chemours, una empresa subsidiaria de DuPont, para sustituir al PFOA –un PFAS inventado hace 50 años por DuPont– en la fabricación de superficies antiadherentes similares al teflón.

Las investigaciones sobre los efectos negativos del PFOA se estaban acumulando y, con ello, su imagen empeoraba. Pero la alternativa, el GenX, tampoco es segura.

Cómo evitar los PFAS

Para evitar toda estas sustancias puedes: