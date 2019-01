Contra las plagas, "flower power" en lugar de pesticidas

Alternativas limpias

La agricultura ecológica dispone de métodos para evitar el uso de los pesticidas sintéticos. Pero los investigadores siguen buscando maneras cada vez más eficaces y sencillas que puedan interesar incluso a los agricultores extensivos más reticentes.

Los científicos del Centro para la Ecología y la Hidrología, de la Universidad de Reading (Reino Unido), han encontrado un método ingenioso y bellísimo: plantar flores entre los cultivos. Auténtico flower power.

Abejas, avispas y escarabajos hacen innecesarios los pesticidas

La idea es sencilla: si pones flores cada cierta distancia, las abejas, avispas, escarabajos y otros muchos insectos acuden a su reclamo y de paso se comen a los insectos que podrían convertirse en una plaga devastadora para el cultivo.

Todo son ventajas: más color en los campos, más biodiversidad y menos problemas para los agricultores, que no verán la necesidad de recurrir a los pesticidas.

La idea se prueba desde hace 5 años en 15 campos y los resultados son muy buenos. "Esperamos que contribuya a hacer totalmente innecesario el uso de pesticidas", ha dicho el profesor Richard Pywell.

Los pesticidas apenas tienen ya defensores, después de los estudios que demuestran que no son necesarios para una agricultura rentable (investigación de Martin Lechenet, del Inra francés), ni para alimentar a la humanidad (informe de la Organización de las Naciones Unidas).

Margaritas y amapolas en medio de los campos

Los ingenieros agrónomos se han preocupado por que las flores no ocupen mucho espacio en los cultivos para no restar rentabilidad y han hallado que es suficiente con plantar flores cada 100 metros (la longitud de un campo de futbol, aproximadamente). Las flores no ocupan más del 2% del espacio de cultivo.

Los investigadores británicos han utilizado investigaciones previas, especialmente las de los suizos Matthias Albrecht y Matthias Tschumi, que han estudiado, entre otras cosas, cuáles son las flores más eficaces.

El aciano, el culantro europeo, el trébol de prado, la margarita, la amapola y una docena más de flores prometen hacer innecesarios los pesticidas, como los denominados neonicotinoides que están afectando a las poblaciones de abejas. Esperemos que al final los pesticidas sean vencidos por las abejas y las flores.