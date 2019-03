Generation Zapped te abre los ojos a los riesgos del móvil

Documental

Sabine El Gemayel narra en Generation Zapped una historia que debería ser portada en los medios de comunicación de masas. Da voz a los expertos que hallan una relación entre la radiación por microondas y el incremento del cáncer infantil y de mama, el autismo y los problemas de fertilidad en las parejas, entre otros problemas. Magda Havas, explica, por ejemplo, que muchos padres de niños autistas presentan alteraciones en los espermatozoides.

El documental Generation Zapped se presentó en el Ciclo Another Way –heredero de Another Way Film Festival de Madrid– que desde el pasado mes de enero proyecta alguno de los principales hitos documentales en el desarrollo sostenible, como Shark Water o Home, en ocho salas de la cadena de cine MK2/Cinesur en toda España. Generation Zapped puede visionarse también a través de la web generationzapped.com.

Sabine El Gemayel denuncia que los gobiernos están ignorando todas las alertas científicas que muestran los riesgos severos para la salud y la reproducción. Por eso la sociedad continúa desconociéndolos y no está incorporando hábitos preventivos en el uso de la tecnología.

La ley debería proteger a los jóvenes frente a las radiaciones de los móviles

El doctor David Carpenter, coeditor del informe "Bioinitiative" (bioinitiative.org), que recoge más de 4.000 estudios sobre los efectos de las tecnologías inalámbricas de comunicación, defiende que los menores deberían estar protegidos por una legislación que asegurara un nivel de radiación cero en las aulas, en vez de estar expuestas a las radiaciones de los wifis de los propios colegios y de sus propios móviles.

Además se debería fomentar el buen uso de la tecnología. Se puede recurrir a los cables en lugar de al wifi y reducir el tiempo de exposición a las pantallas led cuya luz azul inhibe la melatonina –la hormona del sueño– y la producción de glutatión, la sustancia endógena que forma parte de las defensas antioxidantes.

La OMS reconoce que las microondas son "posiblemente cancerígenas"

La industria niega los efectos de las microondas y los grandes medios de comunicación suelen apoyar su postura. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó en 2011 a las microondas de los móviles como "posiblemente cancerígenos".

La falta de reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias y la clase médica de los problemas causados por las microondas, hace que afectados como los pacientes con eletrohipersensibilidad (EHS) vivan marginados, sin atención médica y sin encontrar un refugio a salvo de las radiaciones.

Por eso los doctores Lennart Hardell y Domique Bellpome piden que se reconozca la EHS para afrontar un problema sanitario que ahora se ignora y que seguirá aumentando con la nueva red 5G y el "internet de las cosas (IoT)", que multiplicará el número de dispositivos radiantes. Hardell y Bellpome aseguran que existen pruebas biológicas con las que se puede diagnosticar la electrohipersensibilidad.