La protesta contra la red 5G se extiende por el mundo

Riesgos para la salud

En Francia, Bélgica, Inglaterra, Suiza, Italia, España, Estados Unidos, India, Polonia o Alemania se están produciendo protestas contra la expansión de la red 5G para la telefonía móvil que se está imponiendo a los ciudadanos sin pruebas de su inocuidad para la salud.

El despliegue del 5G está tomando carrerilla. La promesa de las industrias de telecomunicaciones es que la 5G superará la capacidad de transmitir datos de la fibra óptica y se reducirá drásticamente el tiempo de latencia, es decir, el tiempo enque tarda en reaccionar un dispositivo a una orden dada por este canal, lo que hará posible las operaciones quirúrgicas por control remoto o la circulación de vehículos sin piloto.

La empresa Vodafone ha anunciado que su red 5G estará disponible en 15 ciudades de España a partir del 15 de junio, aunque a los habitantes de esas ciudades no se les ha informado de la enorme tasa de radiación a la que se enfrentarán: será de 10 a 100 veces más intensa que ahora.

El movimiento STOP 5G se extiende por 200 ciudades en todo el mundo

Por eso, el movimiento de oposición STOP 5G ya tiene grupos que protestan en 200 ciudades del mundo. Este movimiento esá formado por ciudadanos, alcaldes, médicos, científicos, familias y personas electrohipersensibles que rechazan radicalmente esta tecnología (pero no toda la tecnología) por ser especialmente lesiva y nociva para los seres humanos y el medioambiente.

Piden que se respete el principio de precaución, porque sale al mercado sin una investigación suficiente sobre sus efectos en la salud. En 2011, la OMS clasificó las microondas de la telefonía móvil como posiblemente cancerígenas para los seres humanos al existir estudios que las relacionan con ciertos tipos de cáncer cerebral.

Las microondas son un posible carcinógeno, según la OMS

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ya ha anunciado que dará prioridad a revisar la clasificación de la radiaciones de la telefonía móvil en el periodo 2020-2024.

Los activistas de STOP 5G esperan que los últimos estudios del Programa Nacional de Toxicología de los Estados Unidos y del Istituto Ramazzini en Italia sean tenidos en cuenta para endurecer la clasificación de las radiaciones emitidas por los móviles.

Por otra parte, el Comité SCHEER (de Riesgos Sanitarios y Medioambientales Emergentes) de la Unión Europea catalogó com elevado el riesgo de la tecnología 5G, con una puntuación de 3 en una escala de 1 a 3. El documento del SCHEER hace referencia específica a la investigación sobre 5G (Russell 2018, Di Ciaula 2018) y WiFi (Pall 2018) para concluir que los impactos sobre los seres humanos y la vida silvestre no han sido investigados adecuadamente, abriendo "la posibilidad de consecuencias biológicas no deseadas".

El movimiento STOP 5G denuncia que la nueva tecnología no solo puede favorecer el cáncer, sino multitud de trastornos como lesiones cutáneas, hemorragias nasales, dolores de cabeza, daños cognitivos y afecciones cardiorespiratorias.

Estos son algunas de los países con movimientos STOP 5G

Estados Unidos

El movimiento ciudadano 5G Crisis por una Tecnología Responsable, formado por 59 ciudades de 23 estados está poniendo en marcha movilizaciones y algunas están siendo retransmitidas. La organización Environmental Health Trust, presidido por la doctora Devra Davis, lidera las peticiones de investigación científica y legal sobre la telefonía móvil, el 5G y otras iniciativas con colegios, padres, científicos y médicos.

Francia

Los promotores del #phonegate (“todos sobreexpuestos, todos engañados, todos amenazados por nuestros teléfonos móviles") siguen difundiendo la "gran estafa" y "escándalo sanitario" por el cual los fabricantes de móviles, con el beneplácito de los gobiernos, han sobrepasado la tasa de absorción (SAR) límite en la exposición de los usuarios a la radiación de sus móviles. Han iniciado acciones legales contra Xiaomi y HMD (Nokia).

Suiza

Cantones como Ginebra o Lausana han bloqueado el despliegue del 5G hasta contar con informes que garanticen su seguridad.

Italia

Stop 5G Italia promueve el 15 y 21 de junio "Días de movilización nacional" para apoyar la solicitud al Gobierno de una moratoria al 5G en todo el país y el impulso de investigación sobre las microondas milimétricas.

Los médicos para el medio ambiente de Italia (ISDE), científicos del Instituto Ramazzini (con nueva investigación en marcha) y alcaldes de la Asociación Nacional de Pequeños Municipios de Italia apoyan estas protestas en 28 ciudades y pueblos. Florencia ha frenado el 5G aplicando el principio de precaución.

España

STOP 5G Segovia ha hecho llegar a los partidos políticos información y peticiones para que sean tenidas en cuenta en los programas y campañas electorales. Junto a Talavera piden tecnología segura y responsable.

Alemania

Se han entregado 54.000 firmas en el parlamento pidiendo que se aplique el principio de precaución.

Holanda

Parlamentarios holandeses están exigiendo a la Cámara Baja una investigación independiente sobre las radiaciones de la red 5G.