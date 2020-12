Pañuelos de papel, de tela o reciclados, ¿cuáles son más eco?

Los pañuelos de papel están hechos de celulosa obtenida de la madera de árboles caducifolios y coníferas. Para producir pulpa, primero debe eliminarse con disolventes la lignina, el "cemento" que une las fibras celulósicas. Entonces solo queda una masa de fibra que se trata con aglutinantes y agua. Esta mezcla se extiende como una capa fina sobre un tamiz y se seca. A continuación, se fabrican los pañuelos de papel.

¿Cuál es el problema con los pañuelos de papel?

Se tala mucha madera para la fabricación de pañuelos de papel. La mayor parte proviene de Finlandia, Suecia, Brasil y Uruguay. La mayor parte de la pulpa de América del Sur proviene de plantaciones de eucalipto, un árbol que se planta después de destruir la selva tropical. El resultado son enormes monocultivos que eliminan ecosistemas y reducen la biodiversidad.

La madera escandinava, a su vez, proviene de los llamados "bosques económicos", en los que principalmente se plantan pinos y abetos en monocultivos. Alrededor del 90 por ciento de las áreas forestales de Suecia y Finlandia ya están cubiertas por bosques comerciales donde nunca llegan a desarrollarse ecosistemas con flora y fauna diversa.

La producción de pañuelos requiere mucha energía

Las materias primas cubren hasta 11.000 kilómetros antes de que se procesen en el tejido terminado. También se utiliza mucha agua y energía para producir la pulpa. Las emisiones de CO2 que surgen en la producción de pañuelos de papel son correspondientemente altas, para un producto que termina en los desechos residuales después de un corto período de uso y no se puede reciclar nuevamente. El embalaje de plástico, que no solo cubre los pañuelos individuales sino también el paquete de suministros más grande, dificulta aún más las cosas.

Artículo relacionado Por qué los árboles y el bosque favorecen nuestra salud

¿Son mejores los pañuelos hechos con papel reciclado?

Los pañuelos reciclados se fabrican en parte o incluso en su totalidad con papel usado. Para hacer esto, todas las sustancias que impregnan el papel viejo, como la tinta de impresión, deben eliminarse para procesar de nuevo una pulpa limpia.

La ventaja es que no se recurre a celulosa fresca y, por lo tanto, produce significativamente menos emisiones de CO2 durante la producción. Pero los pañuelos de reciclaje no dejan de ser productos para un solo uso que terminan en los contenedores de basura de rechazo y ya no se pueden reciclar.

Por otra parte, los pañuelos, ya sean de celulosa fresca o reciclada, se convierten en un problema si los tiramos al inodoro, porque no se disuelven en el agua y acaban provocando embozos.

Los pañuelos de tela tienen el mejor equilibrio ecológico

En los últimos años, los pañuelos de tela han experimentado un pequeño resurgimiento, sobre todo gracias al movimiento zero waste, residuo cero. Sus ventajas son obvias: son más resistentes al desgarro y se pueden usar muchas veces.

Aunque la producción de un pañuelo de algodón requiere inicialmente más recursos que un pañuelo de papel, el hecho de que pueda reutilizarse a menudo significa que la versión de tela tiene ventaja en términos de equilibrio ecológico.

Artículo relacionado Lyocell, el tejido sostenible que se obtiene de la madera

Es mejor cambiarse a los pañuelos de tela

Los pañuelos de tela no son en absoluto inferiores a los pañuelos de papel en lo que a higiene se refiere. Las bacterias y los virus contenidos en el líquido nasal se eliminan lavándolos a 60 ºC. Sin embargo, es importante tener suficientes pañuelos para poder cambiarlos con la mayor frecuencia posible. Vale la pena disponer de un pequeño suministro.

Para mayor higiene, es una buena idea tener una pequeña bolsa para dejar el pañuelo dentro, así no manchamos ni contaminamos pantalones, chaquetas, bolsos y mochilas.

Puedes hacer tus propios pañuelos con restos de tela con poco esfuerzo. Simplemente recolecta telas limpias, de malla fina, corta al tamaño correcto, cose alrededor de los bordes, y ya tienes el pañuelo listo.