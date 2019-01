¡La comida no nos debe separar!

Ante todo, empatía

Es sábado, en torno a la mesa comen un taurino, un cazador, un amante de los animales y una vegana (sí, esa soy yo). Dos de ellos discuten sobre cómo puede ayudar la caza al control de "plagas".

Mientras intento comer el arroz con verduras que mi madre me ha preparado con tanto cariño, la rabia y la tristeza se apoderan de mí y pido, sin éxito, que cambien de tema. Al cabo de un rato, me levanto de la mesa entre lágrimas y me ausento 20 minutos para recobrar la compostura.

Cualquiera podría pensar que, tras 8 años sin comer animales, reunirme con mi familia para comer ya no debería resultar desagradable. Sin embargo, no es así.

Claves para construir relaciones a pesar de las diferencias

Seguro que muchos de los que leéis estas líneas os sentís identificados con esta situación. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible tener relaciones sanas con quienes no comparten nuestras creencias? Sobre este tema versa el último libro de Melanie Joy Beyond Beliefs.

Para Joy, doctora en psicología, "la diferencia (veganismo versus carnismo) no es tanto el problema como nuestra forma de relacionarnos ante la misma".

Joy sostiene que para establecer relaciones resilientes la clave es una comunicación respetuosa y efectiva basada en la integridad, la conexión, la compasión, la vulnerabilidad y la seguridad. Construir relaciones en base a estos valores requiere del compromiso por ambas partes.

Diálogo constructivo y sin juicios

Es necesario comunicar nuestras emociones y necesidades priorizando la seguridad del otro; y construir mensajes concisos y orientados a soluciones, desde el "yo" en vez del "tú", sin críticas ni juicios.

La empatía es una de las claves para construir relaciones sólidas a pesar de nuestras diferencias.

Las relaciones entre veganos y no veganos no tienen por qué fracasar. Pueden incluso verse fortalecidas por nuestras diferencias.