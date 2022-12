Anne Igartiburu: sus 12 consejos para un 2023 lleno de oportunidades

5 / 12

iStock

Mayo: Let it be

En la vida hay momentos en los que sentimos que debemos dejar ir a ciertas personas y proyectos, aunque sepamos que los echaremos de menos.

Demos las gracias y despidámonos con amor. Paul McCartney compuso Let it be después de soñar con su madre, quien le aconsejó que "dejara ir" lo que, tras años de felicidad, le estaba pesando tanto a él como a sus compañeros. Fue el fin de The Beatles, y una de las canciones más bellas de la historia.