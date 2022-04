"La curación es un camino"

Daniel Mené nació en Francia, hijo de padres españoles. Estudió en los jesuitas de Caousou de Toulouse y luego se doctoró en medicina en la misma ciudad. Empezó a ejercer en la isla de Martinica en 1978 y fue médico responsable de la salud de la isla de Bora Bora.

Realizó viajes regulares a Vietnam, con estancias en el centro de medicina tradicional de Hanoi, y trabajó en el Instituto de Medicina Tradicional de Cantón (China).

Tras estudiar acupuntura en Formosa, abrió una consulta en París, donde también se dedicó a formar médicos acupuntores y a escribir libros de medicina tradicional china. Su Introducción a la Medicina China (Ed. Udium) ha sido editada en castellano, catalán y francés.

En 1998, tres años después del nacimiento de su hija, se trasladó a Barcelona, donde ha impartido clases de acupuntura en el Colegio de Médicos, así como en el de Sevilla.

Realizamos esta entrevista en su domicilio de Barcelona, un ático singular donde también atiende a sus pacientes, y donde disfrutamos de su calor humano y de la hermosa decoración, que refleja sus viajes por Extremo Oriente.

De la medicina de familia a la acupuntura

–¿Cómo un médico de familia se hizo acupuntor?

–Cursé mis estudios en Francia y empecé mi carrera médica en la Martinica. En el consultorio mi socio era médico y acupuntor, y yo veía salir a la gente de su consulta muy satisfecha. Eso me asombraba. ¿Cómo lograba esas reacciones con solo unas agujas? Al cabo de unos años tuve la oportunidad de viajar a China y él me sugirió que visitase el lugar donde había estudiado. Así que pasando por Taipei, la capital de Formosa, entré en un hospital occidental normal, donde vi unas cien personas en la sala de espera del servicio de acupuntura.

Me llamó la atención un acupuntor que estaba manipulando una aguja en el pie izquierdo de un anciano: a medida que lo hacía, el paciente podía movilizar más el brazo derecho, afectado por lo que debía de ser una neuralgia cervicobraquial o una escapulalgia. No lograba comprender qué conexión podía haber entre un pie y el hombro opuesto.

En esto llegó el profesor de mi amigo y me propuso estirarme en una camilla. Le dije que no estaba enfermo, pero insistió más que yo, así que me tomó el pulso, me miró la lengua y me puso cuatro agujas. Al cabo de media hora me quitó las agujas y me propuso volver al día siguiente para conversar con más calma. Pero al salir del hospital (lo recuerdo como si fuera ayer) vi una de esas enormes puertas rojas típicas chinas en forma de arco... y el rojo me pareció más rojo, y el cielo más azul. Me notaba distinto: más ligero, más alegre, más despreocupado.

Esa sensación tan extraña duró varios días. A la mañana siguiente volví al hospital, me enseñaron lo que hacían, lo que trataban. Me planteé muchas preguntas y el resultado fue que me quedé en Formosa los siguientes dos años estudiando esa medicina.

–Se tiende a pensar que la medicina china y la acupuntura son lo mismo...

–La acupuntura es una rama de la medicina china, que también incluye una fitoterapia muy compleja, masajes terapéuticos (tuina) o ejercicios que trabajan la energía. Cuando estudiaba en Taipei, los pacientes con insuficiencia renal salían cada mañana del hospital a hacer chikung, ejercicios respiratorios y de vocalización a fin de tonificar la energía de los riñones.

–En Occidente se usa la medicina china en dolores y problemas crónicos. ¿Pero con ella también se tratan enfermedades infecciosas agudas?

–La acupuntura es la medicina básica en China y se ha empleado siempre para combatir las infecciones agudas. Pero en Occidente disponemos de fármacos que actúan rápida y eficazmente en los cuadros agudos (dolores, fiebres), mientras que en los crónicos a veces no funcionan tan bien. El paciente occidental suele acudir primero al médico normal; luego, si no mejora, prueba otro tipo de medicina. Por eso la acupuntura tiene fama en enfermedades crónicas. Pero se puede tratar perfectamente una gripe o una diarrea con acupuntura o fitoterapia china.

Corregir los desequlibrios

–Al recibir a un paciente, ¿qué intenta saber ante todo?

–La caricatura del médico chino es un médico que no habla. Es ese señor que te mira a los ojos, te coge el pulso, te toca la piel, te mira la lengua, tiene una sensación con los dedos, con la mirada, con el olor de tu cuerpo, y a partir de ahí se forma su idea de cómo va tu energía. Te puede preguntar algunas cosas, pero la observación y la palpación es lo más básico. Porque el paciente explica síntomas, manifestaciones. Pero lo que él está buscando es la causa profunda dentro del cuerpo.

El problema puede ser frío, calor, humedad, tensión en el hígado, en el corazón... Sentir cómo va la energía dentro es la clave. Porque la enfermedad en medicina china siempre se debe a un desequilibrio entre la persona y el mundo exterior. Y de esa inadaptación nace la enfermedad.

"Para la medicina china la enfermedad siempre se debe a un desequilibrio entre la persona y el mundo exterior."

–¿Se puede recurrir entonces a la medicina china sin estar enfermo, por ejemplo ante un cambio de estación?

–Por supuesto, porque esta medicina actúa esencialmente equilibrando a la persona con el mundo exterior, y el cambio de estación es el momento de la adaptación más importante. Todos tenemos una estación en que estamos bien y otra en que estamos peor. Eso corresponde a una deficiencia energética, generalmente de un órgano, que los chinos explican muy bien con su ley de los 5 elementos. Es lo que ocurre por ejemplo con el hígado en primavera.

Quien tiene un hígado débil en esa estación tendrá más fácilmente cansancio o una manifestación relacionada con el hígado tal como lo entiende la medicina china. Es decir, pueden ser problemas en el ojo, en los músculos, en el trayecto del nervio ciático, en el sistema digestivo...

–¿La medicina china ofrece así una especie de puesta a punto personalizada?

–Completamente. Y ese es el problema que siempre va a tener la medicina china respecto a la medicina occidental. Si tú coges unas anginas haciendo esquí en un día frío de invierno, o bien en verano en plena playa, la medicina occidental las tratará con el mismo medicamento.

Pero la medicina china no: la manifestación puede ser igual, pero en un caso se tratará la sensibilidad al frío y, en el otro, al calor. Al comparar la eficacia de esas medicinas siempre surgen este tipo de problemas: no proponen el mismo diagnóstico porque en la práctica están curando casos diferentes.

–¿Si el cuerpo fuese una casa, el médico chino se podría comparar con un electricista o un fontanero que corrige los desajustes más notables?

–De forma metafórica se podría ver así. Alguien puede tener por ejemplo mucha sed (lo que significa que tiene mucho calor dentro), y a la vez frío externo. El médico chino tratará de equilibrar esa diferencia.

Mantener el equilibrio es la base de todo. Si hay equilibrio, la enfermedad no entra. El acupuntor buscará las deficiencias que tienes, cosas que tal vez no sentías o no te interesaban. Puedes tener frío o calor al dormir, migrañas o calambres, pero acudes por un dolor lumbar. Él va a tratar muchas cosas corrigiendo la deficiencia que las ha originado.

–¿Eso lleva varias sesiones?

–Sí. Hay cosas que se tratan con urgencia en una sola sesión, porque recordemos que hay una medicina china para casos puntuales y otra para problemas de fondo.

–El ginseng es la planta oriental más vendida en Occidente. ¿Se usa correctamente?

–Es una planta muy potente pero tiene efectos secundarios. El ginseng salvaje es carísimo y apenas se encuentra. Tenemos el cultivado, común en las herboristerías, o el de Corea, que genera mucho calor en el cuerpo. Si el cansancio es por nerviosismo, y eso puede significar exceso de calor, el ginseng puede ser perjudicial. Hay que ser prudente y pedir consejo antes de tomarlo.