"Cantar mantras genera paz"

La música de Deva Premal es una expresión de amor y devoción a través del canto. Junto a Miten, su pareja desde 1991, viajan alrededor del mundo para conectar la energía de los mantras a quien la quiera recibir. Este 2020 también tiene previsto hacer un tour compartiendo su música.

–¿Qué sentías cuando, de niña y gracias a tus padres, descubriste los cantos espirituales y la meditación?

–Siempre me sentí como en casa, formando parte de una comunidad. Y cuando con once años conocí a Osho, esa sensación se disparó de una forma increíble. Sus técnicas de meditación abrieron mi ser y se convirtieron en una gran curva de aprendizaje. De hecho, aún hoy lo siguen siendo.

–¿Cómo ves ahora ese momento?

–Aquellos años me han convertido en lo que soy. Crecí sintiéndome diferente de los otros niños: era vegetariana, cantaba mantras antes de acostarme, vestía de rojo y llevaba un mala (el rosario hindú) a la escuela. Nunca tuve dudas porque todos nos sentimos muy ligeros, todo fluyó de forma natural.

Artículo relacionado Pon el cerebro en cuarentena con la meditación Kirtan Kriya

–¿Y cómo decidiste cantar y grabar discos de cantos sagrados?

–Simplemente seguí mi camino, nada fue premeditado. Miten, mi compañero, me introdujo en el poder de la música. Yo disfrutaba haciendo una segunda voz, simplemente acompañándole en sus meditaciones. Pero un día, en un festival en Inglaterra, reconocí el mantra que mi padre me cantaba a menudo cuando era una niña...

–¿Y algo se despertó en ti?

–Sí, así fue. Después de ese encuentro, empecé a buscar otros mantras que había oído de niña, también los que recordaba del ashram de Osho. Y ahí se inició toda esta dinámica de viajes por el mundo compartiendo nuestra música y conociendo a personas maravillosas que, como nosotros, encuentran en los mantras algo muy especial.ç

El significado de los mantras

–¿Qué suponen para ti los mantras?

–Refrescan mi espíritu, me elevan y me dan energía, una sensación de estar en el lugar adecuado en mi vida. Creo que es un efecto similar al que sienten quienes comparten esta música. Me encanta cantar mantras porque instalan en mí un silencio y una paz interior que no encuentro de otra forma.

–¿Te consideras una persona mística?

–Lo cierto es que me siento muy terrenal. Lo que a veces se califica de experiencias místicas para mí son situaciones muy comunes. El silencio después de cantar un mantra, la sensación de que mi cuerpo vibra desde el interior... ¡Ahí encuentro mi mística!

Aquí puedes disfrutar de alguna de sus canciones.