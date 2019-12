"Muchas mujeres estamos luchando por el medio ambiente"

La eXXpedition Round the World es una expedición íntegramente femenina que dará la vuelta al mundo analizando muestras de agua para ver la presencia de microplásticos y tóxicos en los mares y océanos y su origen. La expedición se divide en aproximadamente 30 tramos en los que tomaran parte 300 mujeres.

De las más de 10.000 mujeres que solicitaron participar, la periodista Sofía Nogués es la única española seleccionada. Ha sido elegida por su labor en la concienciación medioambiental y por estar involucrada en la lucha por la igualdad de género.

Esta expedición tiene como lema making the unseen seen (hacer lo invisible visible). Con esto se refiere a los invisibles microplásticos pero también a las mujeres en ciencia y en la vela. "Además, históricamente se han llevado a cabo menos estudios con muestras femeninas, por lo que se desconocen los efectos de muchas cosas sobre las mujeres, entre ellos, los efectos a la exposición a los plásticos, que además, nosotras sufrimos todavía más, explica Sofía Nogués.

–¿Por qué las mujeres estamos más expuestas a los plásticos?

–Las mujeres estamos más expuestas a los microplásticos que los hombres porque los productos de higiene íntima, cosméticos, cremas... contienen microplásticos que acaban en nuestro cuerpo. Hay estudios que incluso demuestran que los microplásticos pasan de la madre al feto durante el embarazo.

Creo que es importante que se haga más ciencia sobre los efectos que pueden tener los microplásticos sobre la salud de las mujeres ya que hay un gran componente hormonal y además estamos más expuestas a estos.

–¿Cómo ayudará esta expedición a mejorar este punto?

–Buscamos dar visibilidad. Visibilidad de las mujeres en ciencia, ya que ahora mismo el porcentaje es muy bajo. Visibilidad de mujeres en la vela. Y, sobre todo, visibilidad de la crisis del plástico que estamos viviendo. Muchos de esos plásticos acaban en el mar y queremos averiguar cuál es su origen para así poder evitar que acaben en el mar.

–¿Por qué es necesario seguir investigando los efectos de la presencia de plástico en los ecosistemas en relación con la salud?

–Porque llevamos conviviendo con el plástico muy poco tiempo pero en cambio nos está invadiendo. La presencia de microplásticos es casi omnipresente - está en el aire, en los mares y océanos, incluso en nuestra taza de té. No olvidemos que el plástico proviene del petróleo. No sé hasta que punto consumir plástico va a ser bueno para nuestra salud… mucho me temo que se acabará relacionando a muchas enfermedades y efectos nocivos.

–¿Se están dando soluciones políticas a nivel global para abordar esta problemática?

–No las suficientes. Me sorprende que todavía no haya un impuesto al plástico, que no se le ponga un precio a las botellas de plástico en nuestro país, que se permita el plástico de un solo uso, que no se subvencionen las alternativas verdes, etc. ¿Cómo puede ser que la copa menstrual no esté subvencionada por el gobierno? O ¿que ir en tren sea muchísimo más caro que en avión?

–¿Por qué esta expedición es íntegramente femenina?

–El motivo por el que eXXpedition es íntegramente femenino es para dar más visibilidad a las mujeres tanto en ciencia como en la vela. El día que haya igualdad en ambos sectores, no será noticia.

–¿Qué papel tienen las mujeres en la concienciación ecológica?

–Tienen un papel muy importante, pero igual de importante que el de los hombres. Creo que no debe haber una distinción entre hombre/mujer en la concienciación ecológica. Está en manos de [email protected] cambiar nuestros hábitos y cuidar un poco más del medioambiente. Sí que es verdad que somos muchas las mujeres que estamos luchando por esta causa y creando conciencia sobre el tema.

Desgraciadamente han sido muchos los hombres en altos cargos y en política los que han permitido e incluso facilitado el abuso de nuestro medioambiente, desde el impuesto al sol aquí en España hasta los directivos de Exxon que giraron la cabeza cuando se les mostraron estudios sobre el cambio climático en los 80s. ¿Lo hubiesen hecho diferente las mujeres? No lo sé, pero tampoco se nos ha dado la oportunidad para demostrarlo. De momento, vemos a una Greta Thunberg liderando un movimiento mundial contra el cambio climático.

–¿Qué te llevó a ti a volcarte con la concienciación ecológica durante estos años?

Desde pequeña mi padre me inculcó el reciclaje. Él era de los pocos que reciclaban ya en los años 90 y me llevaba al punto verde con él –¡una actividad que me parecía fascinante! Creo que gracias a eso ya crecí concienciada, pero a medida que han pasado los años me he ido concienciando todavía más.

En realidad, Reciclar es la última R en la que deberíamos pensar –primero vienen Reducir y Reutilizar. Eso es lo que he estado intentando difundir durante estos años.

Al cambiar mis propios hábitos vi que no era tan complicado y empecé a explicárselo a más y más gente. He impartido talleres de desodorante natural y velas recicladas, intento crear conciencia a través de instagram (aunque no soy muy fan del tema redes sociales), en mi empresa he creado un grupo de sostenibilidad para buscar alternativas más verdes dentro de la oficina, etc.

–¿Por qué cree que ha sido seleccionada para participar en este ambicioso proyecto que involucra dos temas tan importantes como son la ecología y la visibilidad de la mujer?

–Supongo que el motivo por el que me eligieron para participar es justamente por esa perseverancia por acabar con el plástico de un solo uso y el ciclo vicioso de usar/tirar en el que nos encontramos. Por otro lado, también estoy muy involucrada en la lucha por la igualdad de género (y la igualdad en general). He colaborado durante muchos años con TEDxBarcelonaWomen, formo parte del think tankInternational Women’s Initiative y también estoy en el grupo de mujeres de la empresa en la que trabajo, Clarivate Analytics. Imagino que esto también debió tener algo de peso en mi selección ya que la visibilidad de las mujeres en ciencia y vela es otro gran pilar de eXXpedition.