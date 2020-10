Gloria Carrión y Dani Rovira encabezan la lista de referentes del veganismo en España

6 / 10

Ally Vispo es otra de las personas que se ha convertido en referente del mundo del veganismo. Desde su web Viamalama.com y sus redes sociales, que son seguidas por miles de usuarios, lucha por los derechos de los animales y da consejos para llevar un estilo de vida vegano.

"Soy una persona normal y corriente intentando hacer lo mejor que puedo cada día para ayudar a los animales, al planeta y a la gente que vive en él. Sé que hay mucho por hacer, y soy consciente de que no puedo hacerlo todo, pero me considero una persona muy optimista, resiliente y ¡es difícil que me rinda!", explica en una entrevista a Cuerpomente. Si quieres conocer más sobre su proyecto, léela aquí.