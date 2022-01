"El shiatsu lo creó mi suegro"

Para Matsuko Namikoshi, el shiatsu constituye una tradición heredada, a la cual se consagra plenamente como presidenta de la International Shiatsu Association (ISA).

En la actualidad su misión principal es difundir este masaje japonés tal y como lo estableció su suegro, Tokujiro Namikoshi, padre del shiatsu moderno y fundador, en 1940, de la primera escuela de shiatsu con reconocimiento oficial de Japón.

A sus 70 años, Matsuko Namikoshi defiende el origen de esta terapia manual dentro de su núcleo familiar y trabaja para que siga siendo trasmitida de generación en generación. Hablar con ella de esta práctica es, también, hablar de su vida.

En primera persona: ¿cómo fue el principio del shiatsu?

-¿Cómo fue su primera experiencia recibiendo shiatsu?

-La primera vez que recibí shiatsu fue de manos de mi marido, Toru Namikoshi. En esa época yo sufría cervicalgia y frecuentes dolores de cabeza. Desde ese momento los dolores fueron desapareciendo y me sentí cada vez mejor.

-¿Cómo explica que unas presiones estáticas de los dedos pulgares puedan generar reacciones tan especiales?

-Al presionar con los pulgares en determinados puntos del cuerpo se pueden detectar los problemas particulares de cada persona. En cada presión el terapeuta de shiatsu escucha una respuesta del cuerpo: contracturas, zonas de tensión, rigidez, temperatura, si hay frío o calor. .. y a partir de esa percepción realiza el tratamiento.

Las presiones desbloquean y liberan de tensión zonas específicas que se han de tratar y, poco a poco, se va dispersando el problema.

Artículo relacionado 5 puntos de shiatsu para sentir la calma

-Las palabras Namikoshi y shiatsu van unidos, ¿tradición o vocación familiar?

-Tokujiro Namikoshi, padre de mi marido, fue el creador del shiatsu tal como hoy lo conocemos; por eso su apellido está unido al shiatsu. En ocasiones hay personas que tienen vocación o un don para aplicar esta técnica; otras veces se requiere un esfuerzo para desarrollar las aptitudes de un buen terapeuta.

En mi caso particular, a partir de mi encuentro con el shiatsu y gracias a mi marido, yo he encontrado la vocación a través de mi esfuerzo. El caso de mi hijo es diferente, él comenzó a recibir shiatsu desde que era un niño, de manos de su abuelo, Tokujiro Namikoshi.

-¿Cómo definiría a su suegro Tokujiro Namikoshi?

-Mi suegro pensaba mucho en sus padres y en su familia. Cuando era niño su madre padecía reumatismo y tenía muchos dolores. Intentando ayudarla, sus hermanos le daban masaje en las articulaciones. Como él también quería colaborar, para que mejorase comenzó a presionarle intuitivamente con los pulgares en la espalda y ella sentía mucho alivio con esas presiones.

Desde ese momento su padre le encargó cuidar a su madre, y a partir de esa dedicación su vida cambió. Por ello creo que podría definirlo como una persona entregada a su vocación, abnegada e intuitiva.

-Eso nos recuerda su célebre frase: "El corazón del shiatsu es como la mente de la madre".

-Esa frase forma parte de una loa al shiatsu compuesta por Tokujiro Namikoshi en 1938. Tiene una segunda parte que dice: "Al apretar, emana la fuente de la vida". Son máximas muy importantes que expresan a la perfección el espíritu del shiatsu.

"Cuando el terapeuta aplica el shiatsu es como la madre que trata a su propio hijo: corazón y mente están unidos. Y cuando ejerce las presiones es como si abriera el cauce para que pueda manar la fuente de la vitalidad."

-¿Cuáles fueron las principales aportaciones de su marido a la evolución del shiatsu?

-Mi marido, Toru Namikoshi, aprendió el shiatsu de su padre y desarrolló su vocación junto a él. Luego se dio cuenta de la importancia de dar a conocer el shiatsu y sus beneficios. Creo que su principal aportación ha sido difundir el shiatsu tanto en Japón como en los países occidentales.

De Japón a Occidente: influencias en el shiatsu

-¿Y cuáles son las principales diferencias entre el shiatsu que se practica en Occidente y el que se aplica en Japón?

-El shiatsu se está difundiendo de la misma manera en Japón y en Occidente. Durante muchos años en Japón se ha utilizado más la medicina occidental. Actualmente, al igual que sucede en Occidente, muchas personas en Japón están cambiando su mentalidad y están encontrando en el shiatsu una alternativa para mejorar su salud.

Todavía hay gente que no lo conoce, incluso en Japón. Por eso para nosotros es importante continuar difundiéndolo. Nuestro sistema de enseñanza es igual en todas partes, no hacemos diferencias para el mundo occidental.

-Al difundirse en Occidente, ¿el shiatsu ha recibido influencias del masaje occidental?

-Tradicionalmente el masaje occidental se recibe sin ropas, por lo que los terapeutas occidentales están acostumbrados a aplicar sus técnicas directamente sobre el cuerpo.

Cuando un terapeuta occidental estudia shiatsu y luego lo pone en práctica con sus pacientes, le resulta más práctico trabajar en su forma habitual. Del mismo modo, a la persona acostumbrada a recibir masaje sin ropa le resulta más cómodo recibir shiatsu sin ella. Esta es una de las influencias que ha tenido el shiatsu de Occidente.

-Entonces, ¿cuál es la mejor manera de recibir el shiatsu, vestido o desnudo? ¿En el suelo o en camilla?

-En Japón el shiatsu se aplica en el suelo, sobre un tatami, y la persona que lo recibe siempre lleva una ropa cómoda, generalmente un kimono de algodón. Estos aspectos están relacionados con la cultura japonesa. Puede haber alguna persona que por una circunstancia especial de salud prefiera recibir shiatsu sin ropa; entonces se puede hacer, pero se trata de excepciones.

El shiatsu puede recibirse en el suelo o en la camilla; en ambos lugares es factible aplicarlo bien y cómodamente. En cuanto a presionar directamente sobre la piel, tiene la ventaja de que al palpar se aprecian con mayor precisión las sensaciones y los indicadores necesarios para establecer el diagnóstico y el tratamiento.

Características y fundamentos de un tratamiento de shiatsu

-Un principio del shiatsu es: "el diagnóstico es el tratamiento y el tratamiento es el diagnóstico"...

-En la medicina alopática el diagnóstico se diferencia del tratamiento. En ocasiones un médico diagnostica y otro efectúa el tratamiento. En el shiatsu, el terapeuta cualificado, en el mismo momento en que comienza a tocar el cuerpo del paciente, recibe información de este, de manera que encauza la sesión en función de las anomalías que percibe con el propósito de regularizadas. Percepción y acción son así consecutivas, de ahí que se exponga que, en el shiatsu, diagnóstico y tratamiento son lo mismo.

Artículo relacionado Masaje Shiatsu: la técnica oriental del bienestar

-¿Qué actitud le parece la más adecuada para recibir y para dar shiatsu?

-Para recibir shiatsu es necesario que la persona se encuentre relajada, con una actitud de confianza que le permita entregarse a las manos del terapeuta. Para que esto suceda, es importante que el terapeuta sepa transmitir esa confianza al paciente, de manera que el tratamiento se pueda realizar con tranquilidad y se logre la efectividad deseada.

El shiatsu favorece el equilibrio del sistema nervioso, por lo que puede deshacer la rigidez de mente y cuerpo. Una vez que se comienza la aplicación, a través del mismo shiatsu se alcanza ese estado de relajación y confianza ideal para alcanzar los resultados esperados.

-En el shiatsu ¿el tratamiento se ajusta a la dolencia o a la persona?

-El shiatsu se ajusta a la dolencia de la persona en el momento en que se aplica. Siguiendo este principio, cada sesión es diferente, incluso en una misma persona. Cada día el organismo cambia. Nunca nos sentimos igual.

La misma persona, aunque tenga la misma dolencia, puede estar diferente, por sus cambios de ánimo, las circunstancias, lo que ha comido o bebido... El terapeuta se ha de ajustar a lo que la persona manifiesta y a lo que percibe durante la aplicación, de manera muy particular, en cada momento.

"Si se armoniza el cuerpo, la persona se siente mejor mentalmente y sus actitudes vitales serán más positivas."

-Si una persona recibe shiatsu sin tener alguna dolencia específica, ¿en qué le beneficia?

-A veces la persona dice que está bien y que no tiene nada, porque en realidad no siente ningún malestar en ese momento. Pero cuando el terapeuta comienza a aplicar shiatsu siempre percibe alguna anomalía. Con cuidado y respeto el terapeuta ha de transmitir a la persona lo que ha notado. En esos casos se puede decir que el shiatsu actúa como una terapia preventiva, al tratar una anomalía que todavía no se manifiesta totalmente en la persona. El shiatsu intenta reducir la fatiga física y mental.

Al aplicar shiatsu se procura favorecer el equilibrio general del organismo. Cuando se experimenta ese equilibrio se alcanza la armonía en la unidad entre cuerpo y mente. Es necesario atender todo para lograr estabilizar el organismo en general. Así todos los sistemas corporales se benefician de ese equilibrio: sistema nervioso, hormonal, muscular...

-¿El shiatsu nos lleva a percibir el cuerpo y la vida de un modo diferente?

-Cuando alguien recibe shiatsu con regularidad comienza a notar una mejoría en su salud física y en su estado general. La ansiedad y la inquietud disminuyen, el estado de ánimo mejora y se abren espacios para sentir alegría en su vida.

El shiatsu proporciona un equilibrio corporal; en el cuerpo están las emociones y los problemas mentales, a través del equilibrio corporal se encuentra también el equilibrio emocional.

-¿A través de qué?

-Nuestro cuerpo está formado por millones de células que están relacionadas con el sistema nervioso. Las presiones que se aplican en determinadas zonas y puntos del cuerpo activan y revitalizan el sistema celular beneficiando el estado anímico general.

-¿En qué situaciones no es conveniente recibir shiatsu?

-Cuando se tiene alguna enfermedad infecciosa. Y normalmente se indica no aplicar shiatsu si la persona tiene cáncer o úlcera. Solo aquellos terapeutas que cuentan con una amplia experiencia en la aplicación del shiatsu pueden trabajar estos casos con efica- cia, pues pueden aliviar el dolor y aportar a la persona una mejor calidad de vida. Pero cuando se enseña el shiatsu se indican estas contraindicaciones en su aplicación.

Diferentes estilos de shiatsu

-¿Existen diferentes estilos de shiatsu? ¿Cuáles son los esenciales?

- Namikoshi creó un método para trasmitirlo a través de la enseñanza. A partir de ese momento tuvo muchos discípulos, que lo aprendieron y luego lo continuaron practicando y difundiendo, a veces con algunos cambios, especialmente en los tipos de presión.

Para aplicarla según Namikoshi se presiona principalmente con los dedos pulgares, aunque, dependiendo de la zona del cuerpo que se trabaje, se utiliza también la presión con las palmas de las manos. En algunas zonas, como la cara, se emplean los dedos índice y medio. Y, a los lados de la nariz, la presión se realiza cruzando estos mismos dedos.

En otros estilos de shiatsu se realizan presiones de modo diferente, esa es la principal distinción. Shiatsu deriva de shi, dedos, y atsu, presión. Si se utiliza otra parte del cuerpo para ejercer la presión, entonces debería llamarse de otra manera.

-¿El shiatsu aplicado a uno mismo o por un familiar puede ser igualmente efectivo?

-El autoshiatsu viene muy bien cuando se hace un desplazamiento. Por ejemplo, yendo en avión uno mismo se puede aplicar shiatsu y le ayudará a superar los trastornos del viaje.

El único problema es que no se puede aplicar en la propia espalda. También está muy bien aplicar shiatsu entre la familia, porque, además de los beneficios para la salud de la persona, representa un contacto importante para la salud familiar. Además entre la familia tiene mucha efectividad, porque los nexos de afecto refuerzan el tratamiento.

Artículo relacionado 6 técnicas de autoshiatsu para ganar salud y bienestar

-¿La energía que fluye por el cuerpo, lo que en Japón se llama "ki", es algo que puede percibirse al aplicar shiatsu?

-En la aplicación del shiatsu estilo Namikoshi no se considera el concepto de ki. Cuando el terapeuta aplica las presiones sobre el cuerpo del paciente no busca el ki, busca las percepciones físicas y sensoriales del cuerpo: rigidez, tensión, temperatura, rigidez mental...

El concepto de energía se encuentra en la medicina tradicional china, en la que se trabaja sobre los meridianos y los puntos energéticos que se ubican a lo largo de su recorrido. En el shiatsu estilo Namikoshi también se trabaja sobre puntos específicos, pero se consideran simplemente puntos de tensión, aunque en su mayoría coincidan con los puntos de la medicina tradicional china.

Del dolor a la rigidez: cuándo es más efectivo el shiatsu

-¿En qué dolencias resulta más efectivo el shiatsu?

-El shiatsu tiene más eficacia sobre ciertas enfermedades crónicas , en especial en caso de dolores de espalda, de hombro, lumbalgia, etc. Creo que justamente esas dolencias, que son difíciles de tratar porque están muy instauradas en la persona, son las que mejor pueden aliviarse recibiendo shiatsu con regularidad.

-¿Cómo entiende el shiatsu el dolor corporal?

-En el shiatsu el dolor se entiende como indicador de alguna anomalía. Cuando hay dolor se observa una rigidez física, El dolor es una respuesta del organismo cuando existe cualquier alteración o desequilibrio orgánico.

-¿La rigidez mental puede estar asociada al dolor?

-La rigidez mental se manifiesta con el desequilibrio del sistema nervioso vegetativo, que a su vez se manifiesta a través del cuerpo. Cuando hay desequilibrio se presenta la enfermedad, que podemos atribuir a una disociación entre el cuerpo y la mente, En la experiencia del shiatsu el cuerpo y la mente no se considera que existan por separado.

El cuerpo está en la mente y la mente, en el cuerpo. Cuando se aplica el shiatsu se busca ese equilibrio y a través de las presiones se unifican ambos aspectos. Después de recibir un tratamiento la persona nota su cuerpo relajado. Si el cuerpo está relajado, la mente está libre de tensiones. Ese estado permite disfrutar del equilibrio entre cuerpo y mente.

Artículo relacionado Los beneficios saludables del shiatsu facial

-Si una persona cambia su actitud mental, ¿pueden mejorar sus molestias físicas, incluidos sus dolores?

-Efectivamente, cuando se mejora la actitud mental ante las situaciones de la vida, esta mejoría se refleja en el cuerpo. De la misma forma, si se armoniza el cuerpo la persona se siente mejor mentalmente y sus actitudes hacia la vida serán más positivas.

-¿Qué importancia tiene la respiración en el shiatsu?

-Para la persona que recibe lo más importante es estar relajada y mantener una respiración natural. Solo cuando se trabaja la zona abdominal y torácica la presión ha de estar acompañada con la exhalación, ya que de lo contrario crearía tensión, Para que la persona se mantenga relajada, el terapeuta tiene que respetar la respiración del receptor y observar cuándo este exhala para ejercer entonces la presión.

En otras zonas del cuerpo no es necesario que el paciente acompañe la presión con la exhalación. Por su parte, el terapeuta ha de mantener su ritmo respiratorio acorde con las presiones. Al presionar, ha de exhalar.

Cuando enseño shiatsu, al principio no hablo demasiado de la respiración, porque los alumnos están recibiendo mucha información. Con la práctica se va ajustando la respiración a la acción. Así, de manera natural, el practicante acompaña las presiones con su propia exhalación, lo cual favorece la relajación.

-¿Usted recibe shiatsu? ¿Con qué frecuencia?

-Recibo shiatsu entre dos y tres horas cada semana, Tengo 70 años y continúo muy activa, además de presidir la International Shiatsu Association, lo cual implica muchos viajes y conferencias; también continúo aplicando shiatsu en mi consulta privada. Recibir shiatsu con regularidad me permite mantenerme activa física y mentalmente.

-Después de una sesión de shiatsu, ¿cómo podemos prolongar sus beneficios?

-Los efectos del shiatsu se suelen prolongar de forma natural durante unos cuatro días. Es importante la continuidad al recibir shiatsu. Si se quiere mantener una buena salud y una larga vida recomiendo incluso recibirlo cada día.

-¿Hay alguna cosa que le hubiese gustado añadir, algún consejo en especial o algún tema importante del que no hayamos podido hablar?

-Sí: quisiera agregar que me siento muy contenta de que el shiatsu se esté conociendo actualmente cada vez más en todo el mundo.

Para aprender shiatsu: lecturas y vídeos