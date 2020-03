Piensa menos para vivir mejor

La vida es rica en experiencias maravillosas, pero también nos aporta grandes temas sobre los que preocuparnos. Todo ello puede conducir a que, en ocasiones, nos esforcemos demasiado en pensar e intentemos resolver las cosas dándole vueltas a lo que nos pasa por la cabeza.

Si ese proceso resulta muy intenso el propio pensamiento puede adueñarse de una persona y hacerla sufrir. Es como empezar a abrocharse mal una camisa: al final todo es un desbarajuste.

Cuando se piensa demasiado

Parece que el hecho de volver sobre una cuestión una y otra vez puede resultar de ayuda, y es probable que así sea, salvo que esa cadena de pensamientos se base en algún tipo de idea o de lógica equivocada. Cuando eso ocurre es fácil quedar atrapado en la telaraña de la mente, a merced del cansancio que eso suele producir, sintiéndose estancado o sin capacidad de acción.

La parábola de la hormiga y el ciempiés

Cuenta una vieja historia que un ciempiés paseando por el bosque se topó con una hormiga. Esta, sorprendida por la elegancia del insecto al desplazarse, le preguntó cómo lograba caminar de manera tan armoniosa teniendo tantas patas. ¿No tropezaba? ¿No se equivocaba de pie a la hora de emprender la marcha? ¿Nunca se había hecho un lío?

El ciempiés, halagado, reflexionó un rato y, con la intención de explicarle a la hormiga cómo hacía para caminar tan bien, intentó hacerlo al mismo tiempo que pensaba, con el resultado de que ya no pudo volver a caminar nunca más.

A menudo las personas, como el ciempiés de esta historia, olvidamos caminar con soltura y permanecemos atascados en el círculo de nuestros pensamientos.

Querer controlarlo todo dándole vueltas

De todos los autoengaños que el ser humano es capaz de crear, uno de los más dolorosos tal vez sea la fantasía de pretender dominar el mundo con el pensamiento. Es decir, creer que pensando algo suficientemente es posible asegurarse el control de cualquier empresa.

Y es que, cuando nos olvidamos de vivir la vida por el hecho de pasarla reflexionando sobre ella, nos alojamos en el hotel de las noches amargas de la infelicidad. Curiosamente, cuanto más pensamos para no sufrir, más nos hace padecer nuestro pensamiento; y cuando sentimos ese dolor, más pensamos, lo que nos sume en el desconcierto.

Precisamente ese es el círculo en el que perdemos de vista lo sensorial y nos alejamos de todo aquello que a través de los sentidos nos conecta con la vida. Son muchas las personas que intentan dirimir sus conflictos internos pensando y pensando sin encontrar soluciones. ¿Qué hacen entonces? Pues, si no llegan a ningún lugar, se les ocurre que tal vez no han pensado bastante.

Es muy común intentar obtener respuestas lógicas a cuestiones que no lo son tanto, o razonar sobre cuestiones que permanecen en el universo de las emociones y sentimientos sin poder dirimirlas en su totalidad.

Un ejemplo sería la persona que dedica tanto tiempo a detallar los planes que la llevarán a ponerse en forma que no le queda tiempo para poder materializarlos y se siente por ello fracasada. Otra muestra podría ser quien intenta razonar con su pareja para que cambie en función de lo que él piensa, sin darse cuenta de que lo que hace es aumentar su problema.

El exceso de pensamiento nos aleja de la experiencia

Vivir con el supuesto de que solo es factible conseguir las cosas de una manera genera un dolor que podría no tener fin. Recuerda al de aquella mula que, al no poder pasar a través de una pared, se obstinaba en golpearla cada vez más fuerte con su cabeza. Nuestra red neuronal forma un sistema maravilloso que nos permite investigar el mundo y vivirlo, pero conviene conocer sus limitaciones.

Las personas disponemos de esa herramienta precisamente para experimentar la realidad, no tanto para filtrarla a través del pensamiento. De niños, simplemente descubríamos el mundo con la mente curiosa de un científico: probábamos las cosas, llevándonoslas a la boca y jugando placenteramente con las texturas, olores, etc.

Es justamente con el uso de razón cuando empezamos a alejarnos de la experiencia y a reflexionar acerca de ella. ¿Qué significan las cosas? ¿Qué van a pensar de mí? De ese modo el niño o el joven se apartan de vivir la vida para reflexionar y encontrar la manera de acertar y agradar.

Cuanto más dura haya sido nuestra vivencia de la infancia, más probable es que nuestra necesidad de reflexionar, de asegurarnos, sea mayor. Tal vez por ello, para no sentir la incertidumbre, el no saber qué pasará, evitamos volver a lo sensorial a base de pensar y pensar.

Jiddu Krishnamurti decía al respecto: "Cuando la inseguridad en busca de certezas nos domina, el pensamiento se convierte en nuestro peor enemigo". En los cuentos tradicionales los personajes arquetípicos del Rey, el Héroe y el Hada expresan tres tipos de funciones del pensamiento.

El Rey (o la Reina), que representa la reflexión , vigila que todo esté en orden en el reino para que haya prosperidad; en él se manifiestan las fuerzas de la inteligencia, la autoridad y la decisión.

(o la Reina), que representa la , vigila que todo esté en orden en el reino para que haya prosperidad; en él se manifiestan las fuerzas de la inteligencia, la autoridad y la decisión. El Héroe , dispuesto a todo, encarna la conexión emocional con las cosas ; sus fuerzas son el coraje y el compromiso.

, dispuesto a todo, ; sus fuerzas son el coraje y el compromiso. El Hada simboliza la fecundidad infinita que aporta el poder maravilloso de conseguir las metas.

Siguiendo esa metáfora, se diría que cuando pensamos demasiado nuestra función de Rey está teñida por nuestros apriorismos y creencias. A veces nuestro Rey interno, dando prioridad a su mente, se pierde el disfrute de reinar y de sentir y actuar haciendo más presentes los arquetipos del Héroe y el Hada.

Sabes más de lo que crees que sabes

Las neurociencias han demostrado que el cerebro registra millones de datos a cada momento; como no podemos asimilar debidamente ese enorme caudal, desatendemos muchas de estas informaciones, que van a parar al inconsciente. Algunas personas denominan intuición al fruto de esa información oculta en algún lugar de nuestra mente.

Encontrar maneras de confiar en la propia intuición y practicar ejercicios creativos para liberar esa sabiduría son excelentes alternativas para dejar de pensar en exceso.

Disciplinas como el yoga, la meditación, el mindfulness, la hipnosis ericksoniana o la PNL pueden ser de utilidad, así como la práctica de actividades que estimulen la espontaneidad en la vida cotidiana.

Las tres trampas mentales

Existen muchos ejemplos cotidianos de cómo amargarse la vida a través de los pensamientos. Una situación muy común puede ser la que nos comentaba una madre que discutía con su hijo para pedirle que colaborara en casa; si él no lo hacía, ella se imaginaba que de mayor sería probablemente un fracasado, un vago, etc.

Todos estos pensamientos la hacían sufrir, y ella se esforzaba en no pensar en esas cosas tan terribles, pero entonces caía en la paradoja que describe el filósofo griego Epicteto: "Pensar en no pensar ya es pensar".

Las trampas mentales creadas por un exceso de pensamiento que resulta ineficaz son muy habituales, como recuerda el psicólogo Giorgio Nardone, y podrían agruparse en tres categorías:

El control que lleva a perder el control . Sucede cuando se intentan controlar las sensaciones y emociones junto a sus reacciones fisiológicas mediante el pensamiento. Sería el caso de quien se limita a repetir fórmulas como: "No quiero estar ansioso, debo relajarme".

. Sucede cuando se intentan controlar las sensaciones y emociones junto a sus reacciones fisiológicas mediante el pensamiento. Sería el caso de quien se limita a repetir fórmulas como: "No quiero estar ansioso, debo relajarme". Pensar en no pensar. Equivaldría a pretender anular pensamientos incómodos o temidos pensando en otra cosa. Buscar respuestas correctas a preguntas incorrectas. En ocasiones una persona se afana en intentar encontrar respuestas certeras y tranquilizadoras a dilemas que no pueden resolverse pensando. En ese caso, por mucho que se reflexione, se estarán buscando las respuestas en el lugar equivocado, como aquel borracho que perdió las llaves y las buscaba bajo una farola "porque aquí hay luz".

Como vemos, existen un sinfín de experiencias cotidianas en las que podemos pensar demasiado queriendo no hacerlo. Un intento habitual suele ser distraer la atención o exigirse bloquear el torrente de pensamientos, lo que suele producir cansancio, sobre todo si no se consigue.

El conocido monje trapense y escritor Thomas Merton afirmaba: "No me hice sacerdote para no sufrir, sino para hacerlo más eficazmente".

Puede que esa sea la clave: aprender a combinar pensamiento y acción, aunque no garantiza la felicidad, nos mantiene alejados de la preocupación y suele deparar un valioso aprendizaje.

Cómo evitar que pensar demasiado nos paralice

"Nunca ararás el campo revolviéndolo con el pensamiento", dice un proverbio irlandés. No es fácil enfrentarse al problema de pensar en cosas que nos preocupan centrando la atención sobre todo en los aspectos negativos. Puede parecer ilógico que pensar demasiado nos acarree numerosos peligros.

Y no es difícil postergar acciones que pueden mejorar nuestra vida tras una apariencia de perspicacia y capacidad reflexiva. En la vida es preciso tomar decisiones y llevarlas a cabo y, cuando lo hacemos, nos sentimos liberados.

Dejar de rumiar sin fin requiere la capacidad de darse cuenta de cuándo hay que poner fin al pensamiento para pasar a la acción. Buscar ayuda de alguien con capacidad de acción en ese momento y aprender a volver al propio cuerpo pueden ser recursos válidos.

Recordemos que comprometerse emocionalmente con lo que queremos hacer y hacerlo es otorgar a nuestro Héroe y nuestra Hada interiores un lugar al lado del Rey. De este modo, cuando una persona está pensando demasiado y sufre lo que podría llamarse "la parálisis del análisis", le puede convenir establecer un plan y realizar los primeros movimientos que, poco a poco, le ayuden a lograr aquello que busca.

Si las ruedas del coche caen en un socavón, una buena táctica suele ser ir suavemente adelante y atrás hasta que el vehículo se impulse lo bastante para salir del atasco. De modo paralelo, permitirse la posibilidad de que en nuestro plan haya que ir adelante y atrás nos alivia frente a la "obligación" de acertar a la primera. La vida, decía Osho, no es un problema para resolver sino un misterio para descubrir. Es, pues, momento de romper el yugo de la cavilación y hacer cosas para crecer al tiempo que mejoramos el lugar de nuestra existencia.

Pensar menos para vivir más

El exceso de pensamiento podría generar un bloqueo que afecta a la propia estima. En esos casos puede resultar útil: